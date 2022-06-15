Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, pazarın nabzını tuttu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, pazarın nabzını tuttu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, pazarın nabzını tuttu

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, vatandaşların güvenle alışveriş yapabilmeleri için semt pazarlarındaki ürünleri inceleyerek fiyat-etiket denetimi gerçekleştirdi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, vatandaşların güvenle alışveriş yapabilmeleri için semt pazarlarındaki ürünleri inceleyerek fiyat-etiket denetimi gerçekleştirdi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile birlikte pazarlarda vatandaşların, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları, rahat ve güvenilir bir ortamda alışveriş yapabilmeleri için denetim gerçekleştirdi. Ürünleri tek tek inceleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, gerçekleştirdiği denetimlerde son dönemde pazarlardaki fiyat dalgalanmalarına karşı fiyat-etiket kontrolü yaparak vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmeleri için sık sık denetimlerde bulunduklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Fiyat denetimi, çürük ve bozulmuş gıdaların satılıp satılmadığına dair denetimler yapmaya devam ediyoruz. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, tüketici sağlığının korunması amacıyla gıda hareketliliğinin yoğun olduğu Pazar yerlerinde ekstra önlemler alıyoruz. Hemşerilerimizin cebini ve sağlığını ilgilendiren konularda çok hassasız. Zabıta ekiplerimizin bu anlamdaki denetimlerini aralıksız sürecek" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zabıta Müdürlüğü alışveriş Zabıta Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title