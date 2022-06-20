Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'den YKS'ye giren öğrencilere ve velilere ikram

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilere ve dışarda bekleyen velilerine çay, simit ve su ikramında bulundu.

Pursaklar Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında bulunan okullarda kurulan stantlarda sınav öncesi öğrencilere ve dışarıda onları heyecanla bekleyen velilere su, çay ve simit ikram etti.

Gençleri ve ailelerini bu önemli günlerinde yalnız bırakmayan Başkan Ertuğrul Çetin, ilçedeki okulları tek tek ziyaret ederek çocuklarını dışarıda bekleyen velilerle sohbet ederek heyecanlarına ortak oldu.

Sınav öncesi ve sınav boyunca, öğrencilere ve ailelerine çeşitli ikramlarda bulunduklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı için ter döken gençlerimizi dışarıda heyecanla bekleyen velilerimize çay, su, simit ikram ederek heyecanlarına ortak olduk. Merhaba diyemediğim, göremediğim velilerimiz mutlaka olmuştur. Onlara da çok selam ediyorum" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel