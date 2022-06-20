Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'den YKS'ye giren öğrencilere ve velilere ikram - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'den YKS'ye giren öğrencilere ve velilere ikram

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'den YKS'ye giren öğrencilere ve velilere ikram

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilere ve dışarda bekleyen velilerine çay, simit ve su ikramında bulundu.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilere ve dışarda bekleyen velilerine çay, simit ve su ikramında bulundu.

Pursaklar Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında bulunan okullarda kurulan stantlarda sınav öncesi öğrencilere ve dışarıda onları heyecanla bekleyen velilere su, çay ve simit ikram etti.

Gençleri ve ailelerini bu önemli günlerinde yalnız bırakmayan Başkan Ertuğrul Çetin, ilçedeki okulları tek tek ziyaret ederek çocuklarını dışarıda bekleyen velilerle sohbet ederek heyecanlarına ortak oldu.

Sınav öncesi ve sınav boyunca, öğrencilere ve ailelerine çeşitli ikramlarda bulunduklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı için ter döken gençlerimizi dışarıda heyecanla bekleyen velilerimize çay, su, simit ikram ederek heyecanlarına ortak olduk. Merhaba diyemediğim, göremediğim velilerimiz mutlaka olmuştur. Onlara da çok selam ediyorum" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Pursaklar Belediyesi su Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title