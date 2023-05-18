Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine pulmoner rehabilitasyon bölümü açıldı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet vermek üzere poliklinik binasında pulmoner rehabilitasyon bölümü açıldı. Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Pulmoner rehabilitasyon (solunum terapisi) akciğer kapasitesinde kısıtlılığı olan solunum hastalarında uygulanan en az 12 seans süren egzersiz programı ile birlikte günlük yaşam değişiklikleri ve hasta eğitimini de içeren kompleks bir rehabilitasyon programıdır. Bu program hastaların akciğer kapasitesini arttırabilirken hastalar psikolojik olarak da daha iyi hissederler. Solunum terapisi COVID enfeksiyonu sonrası günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlılık durumunda, KOAH, astım gibi çoğu hastalıkta uygulanabilir. Hastalar göğüs hastalıkları uzmanı tarafından fizik tedavi bölümüne yönlendirilir. Fizik tedavi doktoru tarafından hastaya uygun egzersiz programı verilir ve hastalar fizik tedavi ünitesinde egzersiz programını tamamlarlar. Yeni bölümümüz vatandaşımıza ve ilimize hayırlı olsun" dedi. - BİLECİK