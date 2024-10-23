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PTT'nin 184. Kuruluş Yıldönümü Van'da Kutlandı

PTT'nin 184. Kuruluş Yıldönümü Van'da Kutlandı
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PTT'nin 184. yıl dönümü, Van'da yapılan etkinliklerle kutlandı. PTT Van Başmüdürü İlhan Yaman, kuruluşun önemine değindi ve depremlerle mücadeledeki katkılarını vurguladı. Ayrıca, 184. müşteri özel hediyelerle onurlandırıldı.

Ptt'nin 184'üncü kuruluş yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Van'da da kutlandı.

Ptt'nin 184'üncü yılı nedeniyle bir açıklama yapan PTT Van Başmüdürü İlhan Yaman, "Bugün, 23 Ekim 1840 tarihinde kurulan PTT'nin 184. yılını kutluyoruz. Her yıl kuruluş yılımızın sayısına denk gelen müşterimize çam sakızı çoban armağanı bir hediye veriyoruz. Günün anlam ve önemini anlatan konuşmalarla güne önem katmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda 184. müşterimizi özel hediyelerle onurlandırdık ve inşallah daha nice 184'lere ulaşırız" dedi.

23 Ekim'in aynı zamanda Van depreminin de yıl dönümü olduğunu hatırlatan Yaman, "PTT yaptığı asli görevlerinin yanında depremlerde, doğal afetlerde de her zaman halkın yanında. PTT aracılığıyla 270 kalem işlem yapılıyor, bunların yanı sıra birçok sosyal farkındalık projelerine katkı sunuyoruz. Örneğin 6 Şubat depremlerinde bütün asli görevlerini bırakıp depremzedelerin yardımına koştu. PTT'miz var oldukça her gün üzerine koyarak yoluna devam edecektir. Bu vesileyle, PTT ailesine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hediye alan 184'üncü müşteri Orhan Salihoğlu ise kendisine gösterilen ilgi ve alaka için teşekkür ederek, PTT tarafından aldığı hediyenin çok önemli ve anlamlı olduğunu söyledi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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