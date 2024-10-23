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PTT'nin 184. Kuruluş Yıl Dönümü Ardahan'da Kutlandı

PTT'nin 184. Kuruluş Yıl Dönümü Ardahan'da Kutlandı
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Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT), 184. kuruluş yıl dönümünü Ardahan'da düzenlenen etkinlikle kutladı. Etkinlikte, 184. sıra numarasıyla hizmet alan müşteriye özel hediyeler takdim edildi.

Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın 184'üncü kuruluş yıl dönümü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Ardahan'da Ptt'nin 184'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 184 sıra numarasıyla hizmet alan müşteriye pul koleksiyonu hediye edildi. Ardahan PTT Başmüdürü Jülide Kaya ile kurum personeli, postanedeki 184. sıra numarasını alan Şakir Balcı'ya kuruluş yıl dönümü için özel hazırlanan pul albümü ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Kaya, Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından PTT'nin bu yıl 184. yaşını kutladığını söyledi.

PTT'nin devletin önemli kurumlarından birisi olduğunu anlatan Kaya, "Kurumumuz, vatandaşın zor günlerinde her zaman hizmetine devam etmektedir. Bu yıl 184. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Bir 184 yıl daha kutlamayı gönülden istiyoruz" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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