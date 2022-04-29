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PTT çalışanları eylemde

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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PTT çalışanları eylemde

Bursa'da PTT çalışanları ağır çalışma koşulları sebebiyle dağıtıma çıkmayarak eylem yaptı.

Bursa'da PTT çalışanları ağır çalışma koşulları sebebiyle dağıtıma çıkmayarak eylem yaptı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde PTT çalışanları posta dağıtım iş yükü ve mobing yüzünden dağıtıma çıkmayarak eylem yaptı. Yapılan eylem sebebiyle Yıldırım ilçesinde bazı kargolar ulaşamadı.

PTT çalışanları çalışma şartlarının iyileştirilmesini istiyor. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yıldırım, Bursa, PTT, Yerel, Haberler

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