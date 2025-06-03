Psikolog Beyza Sürmen'den Kurban Bayramı Değerlendirmesi

Psikolog Beyza Sürmen'den Kurban Bayramı Değerlendirmesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Psikolog Beyza Sürmen, Kurban Bayramı'nın çocuklar üzerindeki etkilerini değerlendirerek, bayram sürecinin hem fırsatlar sunduğunu hem de bazı zorlayıcı durumlar yaratabileceğini vurguladı. Sürmen, ailelere çocukların duygusal durumlarını anlamaları ve açıklamalar yapmaları için çağrıda bulundu.

Psikolog Beyza Sürmen; Kurban Bayramı'nın çocuklar üzerindeki etkilerini ele alarak değerlendirmelerde bulundu. Bayramın; çocukların hem sosyal hem de duygusal gelişimi açısından pek çok fırsat sunduğunu belirten Sürmen, aynı zamanda bu dönemin bazı çocuklar için kafa karıştırıcı ve duygusal açıdan zorlayıcı olabileceğini vurguladı.

Bayram sabahı yaşanan tatlı bir heyecan, yeni kıyafetler, harçlıklar ve gelen misafirler çocukların yüzünü güldürürken; kurban kesimi gibi sahnelerin çocukların iç dünyasında farklı duygulara yol açabileceğini söyleyen Psikolog Beyza Sürmen; "Özellikle küçük yaştaki çocuklar hayvanların kesilmesini izlediklerinde korku, üzüntü ve kafa karışıklığı yaşayabilirler. Bu durum onların hayvanlara yönelik sevgi duygularıyla çelişebilir ve zihinsel bir çatışmaya neden olabilir" dedi. Çocukların bayram sürecinde yaşadığı duyguların görmezden gelinmemesi gerektiğinin altını çizen Sürmen; 'Kurban nedir, neden kesilir?' gibi sorulara yaşa uygun açıklamalar yapılmasının önemine dikkat çekti. Sürmen, "Aileler sadece dini ritüeli değil, paylaşma, yardımlaşma ve toplumsal dayanışma gibi değerleri de anlatmalı. Bu açıklamalar, çocukların anlam arayışına katkı sunar ve kaygılarını azaltır" ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı'nın çocuklara empati, merhamet ve yardımlaşma gibi değerleri öğretmek açısından da önemli bir dönem olduğunu vurgulayan Psikolog Sürmen; "Büyüklerle kurulan ilişkiler, kalabalık sofralar, bayram ziyaretleri ve hediyeleşmeler çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerini destekler. Ayrıca çocukların geleneksel davranışları gözlemleyip taklit etmeleri, kimlik gelişimi açısından da oldukça kıymetlidir" diye konuştu.

Kurban kesimi görüntülerine dikkat

Psikolog Sürmen; özellikle kurban kesiminin çocuklara izletilmemesi gerektiğini belirterek şu önerilerde bulundu: "Eğer çocuk bu sürece tanıklık ettiyse, sonrasında onunla duyguları hakkında konuşmak ve ne hissettiğini anlamaya çalışmak gerekir. Bu yaklaşım çocuğun duygusal olarak rahatlamasına yardımcı olur."

Son olarak, bayramların çocuklar için hem geleneklerin hem de sevgi, şefkat ve anlamlı bağların iç içe geçtiği özel hatıralara dönüşebileceğini belirten Psikolog Beyza Sürmen; aileleri çocukları gözlemlemeye, sorularına kulak vermeye ve onlara güvenli bir duygusal alan sunmaya davet etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniversiteli Sena'nın intihar notunda işaret ettiği araştırma görevlisi, görevden uzaklaştırıldı

Sena'nın intihar notunda işaret ettiği isimle ilgili ilk karar
Kamerayla görüntülediği yılanın saldırısına uğradı

Kamerayla görüntülerken saldırdı! Peşini bir an olsun bırakmadı
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu

Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede kral oldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor

İlk transferini Fenerbahçe'den yapıyor
Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, asgari ücretteki riske dikkat çekti

İşte asgari ücretteki gizli tehlike
Marketten alınan sucuktan çıkan mide bulandırdı

Marketten alınan sucuktan çıkan mide bulandırdı
Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerinde yer aldığı Aşkı Hatırla'nın ikinci tanıtımı yayınlandı

Yine aynı ikili! Yerli dizide sınırları zorlayan görüntü
Böyle bir ölüm şekli yok! Sadece 1 kişi kurtuldu, o da arkasına bakmadan kaçtı

Böyle bir ölüm şekli yok
Mısır Çarşısı'nda yedi içti bir kuruş para vermedi

Mısır Çarşısı'nda yedi içti bir kuruş para vermedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.