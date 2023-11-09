Protokolden liseli öğrencilerle gazi ziyareti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, vali yardımcıları ve kurum müdürleri, lise öğrencileri ile birlikte gazileri ziyaret ettiler.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, vali yardımcıları ve kurum müdürleri, lise öğrencileri ile birlikte gazileri ziyaret ettiler.

Erzincan'da vali ve vali yardımcıları ile kentte görev yapan bütün kurum müdürleri şehit aileleri ve gazilere ziyaretlerini sürdürüyor. Bu haftaki ziyaretlerde protokol üyelerine liseli öğrenciler eşlik etti.

Gazi Piyade Üsteğmen Kadir Erden'i 4 lise öğrencisi ile birlikte ziyaret eden Vali Hamza Aydoğdu, Gazi Erden ve ailesi ile bir süre sohbet etti.

Vali Aydoğdu, "Bugün geleceğimizin teminatı gençlerimizle birlikte vatanımızın kahraman evlatları, kahraman gazilerimizi ziyaret ediyoruz.

Bu toprakları bizlere vatan kılan siz kahramanlarımızın hikayeleri, gençlerimize millet ve vatan sevgisinin en güçlü dersini verdi." dedi.

Yapılan ziyaretin ardından öğrencileri konutunda misafir eden Vali Aydoğdu, liseli öğrencilerle hasbihal ederek eğitim hayatlarında başarılar diledi. - ERZİNCAN