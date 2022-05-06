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Protokol üyeleri yağmur yağması için dua etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Protokol üyeleri yağmur yağması için dua etti

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde uzun yıllardan bu yana gerçekleştirilen ve gelenek haline gelen yağmur duası bu yılda yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde uzun yıllardan bu yana gerçekleştirilen ve gelenek haline gelen yağmur duası bu yılda yapıldı.

Dazkırı ilçesine bağlı Aşağıyenice köyünde uzun yıllardan beri devam eden, ve çevre şehirlerden Dazkırılıların da katıldığı yağmur duası yapıldı. Karadede mevkiinde yapılan dua ve hayır yemeğine bu sene Kaymakam Sercan Sakarya ile protokol üyeleri de katıldı. Yapılan yağmur duasının ardından katılımcılara yemek ikramı da yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karahisar, dua, Yerel, Haberler

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