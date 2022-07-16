Protokol, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'na fidan dikti 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle fidan dikim törenine katılan Vali Ali Çelik, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'nda ehrami karaçam fidanı dikerek can suyu verdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle fidan dikim törenine katılan Vali Ali Çelik, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'nda ehrami karaçam fidanı dikerek can suyu verdi. Doğayı korumanın da vatan görevi olduğunun altını çizen Vali Çelik, "Buradaki amacımız gerektiğinde canını hiç çekinmeden veren milletimizin ülkemizin her alanını koruma duygusunu pekiştirmek. Diktiğimiz fidanlar büyüdükçe içimizdeki duanın yükselişi, haykırışı olacak" dedi. - KÜTAHYA İhlas Haber Ajansı / Yerel Demokrasi Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Protokol, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'na fidan dikti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.