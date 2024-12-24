Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Eskişehir Valisi'ni Ziyaret Etti

Anadolu Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Özkay'ı makamında kabul etti. Vali Aksoy, Rektör Adıgüzel'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar diledi. - ESKİŞEHİR