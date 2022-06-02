Prof. Dr. Ümit Özdağ: "Bırakın polis görevini yapsın" - Haberler

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Prof. Dr. Ümit Özdağ: "Bırakın polis görevini yapsın"

İhlas Haber Ajansı - Hakan Polat - Yerel
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Prof. Dr. Ümit Özdağ: "Bırakın polis görevini yapsın" Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Esenyurt'ta halkın provokatif eylemlere kapılmaması gerektiğini belirterek "Bırakın polis görevini yapsın, suçlu muhakkak yakalanacaktır.

Prof. Dr. Ümit Özdağ : "Bırakın polis görevini yapsın"

İSTANBUL - Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Esenyurt'ta halkın provokatif eylemlere kapılmaması gerektiğini belirterek "Bırakın polis görevini yapsın, suçlu muhakkak yakalanacaktır." dedi.

Esenyurt ilçe meydanında parti üyeleri ve sevenleri ile buluşan Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, bir dizi açıklamada bulundu. Geçtiğimiz günlerde Esenyurt'ta yaşanan mülteci olayları hakkında konuşan Özdağ, provokatif eylemlere karşı vatandaşları uyarırken, polis ekiplerinin görevlerini yapmasına engel olunmaması gerektiğini belirtti.

Esenyurt ziyaretinde konuşan Ümit Özdağ, "Esenyurt yıllardan bu yana Türkiye'nin en fazla göç alan ilçelerinin başında geliyor. Esenyurt bu göçün yükü altında her geçen gün biraz daha fazla eziliyor. Değerli Esenyurtlular kızmakta, öfkelenmekte haklısınız. Ancak öfkenizi sokağa değil sandığa taşıyın. Bırakın polis görevini yapsın, Türk polisiyle lütfen karşı karşıya gelmeyin. Suçlu muhakkak yakalanacaktır. Biz ırkçı değiliz biz Türk'üz Türk" dedi.

Özdağ, konuşmasının ardından Esenyurt'tan ayrıldı.

İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat - Yerel

Zafer Partisi Ümit Özdağ Esenyurt Genel Yerel Haberler

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