Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu vefatının 2. yıl dönümünde anıldı

Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği (AKBÖHONDER) tarafından Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu'nun vefatının 2. yıl dönümü dolayısıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin bahçesinde lokma dağıtımı yapıldı. Etkinliğe Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın yanı sıra Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu'nun eşi Prof. Dr. Gülten Karpuzoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, AKBÖHONDER Başkanı Mehmet Şahan ve üyeleri ile akademik ve idari personel katıldı.

Hizmetleri devam ediyor

Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu'nun bilime, insanlığa ve organ nakline önemli hizmetlerde bulunduğunu belirten Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu hocamızı uğurlayalı 2 yıl oldu. Eşi Gülten hocamız da çok kıymetli hocalarımızdandır. Kendisiyle geçen iki yılı yad ettik. Tuncer hocamız Üniversitemiz, Antalyamız ve ülkemiz için çok önemli hizmetlere imza attı. Üniversitemizin kuruluş felsefesinin şekillenmesinde Tuncer hocamızın vizyonunun rolü büyük. Bugün, attığı tohumların ne aşamaya geldiğini sizler de görüyorsunuz. İnsanın vefatından sonra da hayırla yad edilmesi ve hizmet ediyor olabilmesi ne büyük mutluluk. Onun sayesinde nice hastalar şifaya kavuştu. Kendinden sonraki bilim insanlarına öncü oldu. Kendisiyle aile olarak kişisel hatıralarımız da var. O yüzden vefatı beni derinden üzdü. Yine de geride bıraktığı hizmetlere bakıp teselli bulmaya çalışıyoruz. Sevenlerinin ve kendi adını taşıyan organ nakli merkezimizde organ nakli yapılarak sağlıklarına kavuşan herkesin gönüllerinde yaşamaya devam edecek. Ruhu şad olsun" diye konuştu. Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu'nun eşi Prof. Dr. Gülten Karpuzoğlu ile de yakinen ilgilenen Rektör Özkan, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. - ANTALYA