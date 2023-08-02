Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak DPÜ Rektörlüğü görevini devraldı

KÜTAHYA - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, görevi Prof. Dr. Kazım Uysal'dan devraldı.

Rektörlük makamında yapılan devir teslim töreni öncesinde üniversitenin rektörlük binasına gelen Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'ı burada Prof. Dr. Kazım Uysal, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, üniversitenin senato üyeleri, dekanlar, genel sekreter, daire başkanları ve şube müdürleri ile üniversitenin akademik ve idari personeli karşıladı. Ardından makama geçen Prof. Dr. Kızıltoprak ve Prof. Dr. Uysal, devir teslim töreninde birer konuşma yaptılar.

"DPÜ Rektörü olma şerefine ulaştığım için hamd ediyorum"

Görev döneminde eğitimin ağırlıklı olarak uzaktan eğitim olarak yürütüldüğünü hatırlatan Prof. Dr. Uysal, buna karşın DPÜ'nün pek çok başarıyı elde ettiğini söyledi.

Uysal, "Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin yönetimini uluslararası sıralamalarda yükselişe geçen, akademisyenlerinin aldığı atıf sayıları kayda değer şekilde artan, teknokentini ayağa kaldıran, TEKNOFEST'te şampiyonluklar kazanan, 89 ülkeden 10 bine yakın uluslararası öğrencisiyle geleceğin kültür elçilerini yetiştiren, akademisyen ve öğrencileriyle başarıdan başarıya koşan ve sporcularıyla madalya ve kupalar kazanan bir kurum olarak devrediyorum. 3 bin personeli olan büyük bir üniversiteyiz. Görev süremizde bu üniversite, personel memnuniyetinin en fazla olduğu dönemi yaşadı. Hak eden personelimiz kadrosunu ya da görevde yükselmesini aldı. Ben dört yıl boyunca beraber görev yaptığım tüm personelime hakkımı helal ediyorum. Sizlerden de helallik istiyorum. Geçen dört yılın sonunda Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü olma şerefine ulaştığım için hamd ediyorum. Görevi devralan Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'ın üniversitemizi bugünkü konumundan çok daha ileriye götürülmesinde büyük katkı sunacağına yürekten inanarak Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü makamını teslim ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

"Öğrenci ve eğitim-öğretim odaklı bir üniversite olacağız"

Görevi teslim alan Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, kendini DPÜ Rektörlüğü makamına layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir'e, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a ve YÖK üyelerine, Kütahya'daki tüm STK'lara teşekkür ederek başladı.

Kızıltoprak, "Rektörlük bir bayrak yarışıdır. Görevi dün hocamız yaptı, bugünden itibaren biz yapacağız. Gelecekte de bir başka hocamız ve hocalarımız yapacak. Prof. Dr. Kazım Uysal hocamız, üniversitemize 4 yıl hizmet etti. Rektör Hocamız ve ekibine, bu 4 yıl süresince yapmış olduğu hizmetlerden dolayı hem şahsım hem de bundan sonraki temsil edecek olduğumuz Kütahya Dumlupınar Üniversitesi adına teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra hocamızın bıraktığı yerden daha ileriye taşımak için sizlerle beraber bu gayretin içerisinde olacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde, inşallah istediğimiz arzuladığımız bir üniversiteyi oluşturma hedefinin peşinde olacağız. Ülkemizin bu güzide şehzadeler şehrinde, Kütahya'mızda, bu görevi üstlenmenin mesuliyetinin farkındayım. Bu mesuliyetin gereğini de Allah'ın izniyle yerine getireceğiz. İnşallah bundan sonra, birlikte, huzur içerisinde bir üniversite için mesaide olacağız. Marka üniversite olmak için gayret göstereceğiz. Her zaman için çalışanın ve üretenin arkasında olacağız. Öğrenci ve eğitim-öğretim odaklı bir üniversite olacağız. Şehirle bütünleşen yaşanabilir bir yerleşke amaçlıyoruz. STK'larla daha sıkı bir diyalog içerisinde olacağız. İstişare mekanizmalarını geliştirerek öğrencilerimiz lehine olacak her türlü olumlu projeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Kalite ve kurumsallaşmada gelişen, milli ve manevi değerlerimize bağlı, bilgi ve ahlakla yoğrulmuş öğrenciler yetiştiren bir üniversite olacağız. En önemlisi de Üniversitemizde tesis edilen hak ve adaleti devam ettirmek için uğraşacağız.15 Temmuz 2016 tarihi ile birlikte ülkemiz ciddi anlamda bir ihanete maruz kalmıştır. Bu ihanetin etkileri hala devam etmektedir. Hiçbir terör örgütünün üniversitemizde barınmasına fırsat vermeyeceğiz. Allah bu millete böyle bir ihaneti tekrar yaşatmasın. Üniversitenin son yıllarda projelerle adından söz ettirmesi, yayın sayılarındaki artışla iyi bir noktaya doğru ilerleyen bir üniversite profiline sahip olduğunu göstermektedir. Bu katkılarınız için çok teşekkür ederim. Rabbim bizleri hak ve adaletten ayırmasın diyorum" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, konuşmasının ardından Prof. Dr. Kazım Uysal'a bir teşekkür plaketi takdim etti ve taraflar birbirlerine çiçek sundular. Ardından Prof. Dr. Uysal, rektörlük cübbesini Prof. Dr. Kızıltoprak'a giydirerek Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü makamını teslim etti.