Prof. Dr. Sivaslı koltuğunu Nehir'e devretti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde düzenlenen etkinlikle kutlandı.

23 Nisan nisan nedeniyle hastane koridorları Türk bayrakları ve balonlarla donatılırken, Çocuk Servisi ve poliklinik odaları da süslendi. Hastanede bulunan çocuklara balon ve Türk bayrağı dağıtıldı. Çocuklar hastalarını unutarak, bayram sevinci yaşadı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşku ve heyecanını hastaneye taşıyan doktorlar, bu özel günde koltuklarını da çocuklara bıraktı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Neonatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ercan Sivaslı'nın koltuğuna oturan minik Nehir, hasta bir çocuğun kalbini dinledi ve durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Diğer çocuk hastalarla da görüşüp durumları ile ilgili de bilgi alan Nehir, Prof. Dr. Sivaslı'ya kendisinin de büyüyünce doktor olmak istediğini söyledi. Prof. Dr. Sivaslı doktorluk mesleği ile ilgili bilgi verdiği Nehir'in, ileride çok başarılı bir hekim olacağına inandığını dile getirdi.

Çocukların Türkiye'nin ve dünyanın geleceği olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sivaslı, "Onlara değer vermek ve onları en iyi şekilde eğitmek ülkemiz için son derece önemlidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetlerine sahip olmak, ülkesini, milletini seven, ulusal değerleri önemseyen, nitelikli, aydın düşünceli, her şartta ve her şartta ülke için sorumluluklarını yerine getirmeye hazır olarak yetiştirmek bizlere düşen en önemli görevdir. Bizler bu düşünceyle çocuklarımız için durmadan çalışmaya, gelişmeye, yenilenmeye ve sağlıklarına değer katmaya devam edeceğiz. Bütün dünyada evrensel bir özellik kazanmış olan bu günün başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyadaki çocuklar için kutlu olmasını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP