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Prof. Dr. Sezai Ercişli'ye Irakly Sinyagin Madalyası

Prof. Dr. Sezai Ercişli'ye Irakly Sinyagin Madalyası
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Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sezai Ercişli, dünya tarım bilimine katkıları sebebiyle 2024 yılı Irakly Sinyagin Madalyası ile ödüllendirildi. Ödül, tarım bilimlerinde uluslararası ilişkileri teşvik eden çalışmaları nedeniyle verildi.

Rusya Federasyonu Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanlığına bağlı Rusya Bilimler Akademisi, 17 Ekim 2024 tarihinde yaptığı toplantıda, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sezai Ercişli'yi, dünya tarım bilimine katkıları, bilimdeki uluslararası başarısı ve uluslararası ilişkilerdeki etkinliği nedeniyle 2024 yılı Irakly Sinyagin Madalyası ile ödüllendirme kararı aldı.

Bu önemli ödülün ardından, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Prof. Dr. Ercişli'yi makamında ağırlayarak, bu büyük başarıdan dolayı kendisini tebrik etti. Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, Ercişli'nin hem üniversiteye hem de Türk bilim dünyasına sağladığı katkıların takdire şayan olduğunu belirterek, bu ödülün sadece Prof. Dr. Ercişli'nin değil, Atatürk Üniversitesinin de uluslararası bilimsel alandaki prestijini arttıran bir adım olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Sezai Ercişli ise aldığı ödülün, tarım bilimlerine olan katkılarının daha da görünür olmasına ve uluslararası alandaki iş birliklerinin güçlenmesine vesile olacağını ifade etti. Ercişli, bu başarıyı Atatürk Üniversitesinin akademik ve araştırma altyapısına, çalışma arkadaşlarına ve öğrencilerine adadığını belirtti.

Irakly Sinyagin Madalyası; her yıl, tarım bilimlerinde uluslararası ilişkileri teşvik eden önemli çalışmalara imza atan bilim insanlarına veriliyor. Akademi üyelerinin oy birliğiyle aldığı karar neticesinde ödülün sahibi olan Prof. Dr. Sezai Ercişli, özellikle tarım bilimleri alanındaki uluslararası projelere katkıları, araştırmalarının geniş çaplı etkisi ve bilimsel iş birliklerine verdiği önem nedeniyle bu prestijli ödüle layık görüldü. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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