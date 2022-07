Prof. Dr. Şevket Özkaya: "Vaka Sayılarında Artış Var. Hacdan Gelenlerde Yeni Mutasyonlar Bekliyoruz"

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Samsun'da özel bir hastanede görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, Covid vakalarında artış yaşandığını belirterek, "Gerçekten 2-3 aydır görmediğimiz derecede vaka sayılarında artış var. Pozitif vakayı çok görmüyorduk ama neredeyse haftalık 50 bine yakın pozitif vaka ile karşı karşıyayız" dedi. Hac dönüşü ağır vaka sayılarında artış beklediklerini kaydeden Özkaya, yeni mutasyonlar olabileceği uyarısında bulundu.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, Covid 19 vakalarındaki yükselişe dikkat çekerek uyarılarda bulundu. Özkaya, şunları söyledi:

"Bilindiği gibi son dönemlerde ciddi vaka artışlarından söz eder olduk. Gerçekten 2-3 aydır görmediğimiz derece de vaka sayılarında artış var. Pozitif vakayı çok görmüyorduk ama neredeyse haftalık 50 bine yakın pozitif vaka ile karşı karşıyayız. Bu ne demektir? Önümüzdeki günlerde bizi ne beklemektedir? Yasaklar yine geri gelecekler mi? Aşı olacak mıyız? Kapanmalar olacak mı? Maske yasağı tekrar gelecek mi? Herkesin aklında bir sürü soru işareti var. Bunları tek tek aydınlatmak istiyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Gerçekten vakalarda bir artış var.

Bunu artık herkesin mutlaka potansiyel, kendini hastaymış gibi görüp, başkasına bulaştırmaması için mesafeye dikkat edeceğiz. Bireysel hijyene dikkat edeceğiz. Evet, şu an herkesin Covid olma ihtimali var. Ama ciddi hasta sayısında, vaka sayısında, akciğer tutulumlu hasta sayısında, hastaneye yatan hasta sayısında beklediğimiz kadar, vakadaki artış kadar ciddi hasta sayısında artış yok. Bu ne demek halen grip gibi geçirilmekte bu hastalık. Ciddi hasta sayısı, yoğun bakım yatışı şu an için yok. Hastane yatışları var ama bunlar genelde ateş nedeniyle gelen hastalar. Şu an ilaç tedavisi var mı? Hayır, halen ilaç tedavisi yok. Semptomatik tedavi dediğimiz ateş düşürücü ve ağrı kesicilerle gideceğiz.

Peki, ağır vakalar gelecek mi? Şu an için beklemiyoruz ama özellikle şu toplu aktiviteler sonrası ve hac sonrası daha kritik hasta bekliyoruz. Neden, çünkü geçen yıllarda pandeminin ilk başlarında hacdan gelenlerle beraber, bu Covid'in ciddi akciğer tutulumları görülmeye başlanmıştır. Özellikle bu Ortadoğu bölgesindeki daha önceki Covid virüsüne benzeyen Sars ve Mers virüsü mutasyonları nedeniyle ciddi vaka sayıları artmıştı. Özellikle hacdan gelenlerden sonra yeni mutasyonlu virüs bekliyor muyuz? Evet, bekliyoruz. Ciddi vakalar gelecek mi? Evet gelecek. Çünkü hacdan çok sayıda insan gelecek. Bunu karşılayanlar çok sayıda insan var. Hacca gidenleri, bir kişi gidiyorsa, iki kişi gidiyorsa 20-30 kişi uğurluyor. Ciddi anlamda bir toplu aktivite diyoruz biz buna ve düğünler nedeniyle de vaka sayıları arttı. Hac dönüşü ağır vaka sayılarının artmasını bekliyoruz. Yeni mutasyonu bekliyoruz. Peki, aşı olacak mıyız? Şu an için aşı olacak düzeyde ağır hasta gelmiyor. Ağır hasta gelmediği için de mevcut aşıları olmayı önermiyoruz. Ne zaman olacağız? Eğer kritik hastalar gelirse risk gruplarını tekrar aşılayacağız. Ama aşılarınızın üzerinden zaman geçmiş aşılarınızı tamamlamadıysanız Türkovac ve inaktif virüs aşılarıyla aşılama olabilir diyoruz. Ama henüz Biontech ile yani aktif aşılarla aşılama önermiyoruz. Çünkü eğer yeni mutasyon gelirse yeni mutasyona etkili yeni Biontech aşısı gelecek ve onu beklemeyi tercih ediyoruz. Bunun sebebi de şu an ağır tip hasta olmadığı için, inaktif aşılarını tamamlamamış kişiler, inaktif Türkovac aşılarıyla aşıları yaptırabilirler.

Peki, yasaklar geriye gelecekler mi? Belki maske yasağı gelebilir ama maske yasağı bireysel koruma olarak öneriyoruz. Ama kapanmalar, eve kapanmalar mekanların kapanmaları, gelmesini beklemiyoruz. Gelmesine de gerek yok çünkü bu hastalıklarda sürü bağışıklığı dediğimiz ya aşıyla ya da aşılanmış kişilerin veya hastalığa yakalanmış kişilerin, yakalanmamış kişilere bulaştırıp, pasif ve aktif bağışıklık sayesinde kişilerin korunması dediğimiz sürü bağışıklığıyla bunun üstesinden gelebileceğini yasaklar kalktıktan sonra öğrendik. Ne yapacağız? Mesafeye dikkat edeceğiz. Temizliğe dikkat edeceğiz. Toplu aktivitelere dikkat edeceğiz. Gelen vakaların büyük bir çoğunluğu ya düğünlerden kaptık diyorlar. ya da toplu aktivitelerden kaptık diyorlar. Hac gönderiminde insanlara dikkat edeceğiz. Hac dönüşüne dikkat edeceğiz. ve aşısını tamamlamış kişiler inaktif Türkovac aşılarıyla aşısına devam edeceğiz. Bunun dışında yasaklar beklemiyoruz. Yasaklar gerçekten hastalığın kontrolünün önüne geçen bir uygulamaydı. O nedenle yasaklar geriye gelmeden bireysel bilinçle bu hastalıktan yine ölen olmadan atlatmaya çalışacağız."

ANKA / Yerel