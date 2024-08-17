Prof. Dr. Samsun : "Palamut avlamak için 15 gün, 1 ay daha bekleyelim"

SİNOP - Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Avlama Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Samsun, "Küçükken Çingene palamudu dediğimiz 250 gramlık balıkları tüketmektense 15 gün, 1 ay daha bekleyelim. Bunlar hem yağlanıp hem büyüyüp 750 grama geldiklerinde avlamamız daha ekonomik ve sürdürebilir olacaktır" dedi.

Prof. Dr. Osman Samsun, amatör balıkçıların palamutları küçük dönemde avlamamaları gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Samsun, palamutların 750 grama yaklaştığı zaman avlanması gerektiğini belirterek, "Habercisi olan palamut balığı artık halkımızla buluşmak için kendini gösterdi. Çingene palamudu olarak bilinen yaklaşık 250 gram ağırlığındaki balıklar 15 Ağustos'tan 1 Eylül'e kadar resmi yasal prosedürler çerçevesinde serbest. Küçük balıkçılarımız, amatör balıkçılarımız çapari ve diğer ağlarla bu balığı yakalamaya başladılar. Üniversiteli bir akademisyen olarak insanlarımıza bir uyarımız, bir dikkat çekimimiz olacak. Palamut balığı çok hızlı büyüyen bir balık. Her yağmurda yaklaşık 250 gram olan balıklar bir hafta içerisinde yaklaşık 400 grama kadar ulaşabilmektedirler. Bir ay sonra ise yarım kilogram ağırlığına ulaşabilme potansiyeli olan balıklardır bunlar. Eskiden yağmurlar çok hızlı yağdığı için ve düzenli yağdığı için karalardan gelen plakton dediğimiz besin maddeleri bu balıkların hızlı büyümelerini, kondisyon faktörü dediğimiz meslek durumlarını yukarıya çekmek konusunda olumlu etki yapıyorlardı. Ancak, küresel ısınma nedeniyle biliyorsunuz şu an dünyadaki, atmosferdeki en yüksek rekor düzeydeki ısıya ulaştık. 15-17 santigrat Türkiye'de ilgili bakanlığımız açıkladığına göre bizim bir ilçemizde 45.9 santigrat derece olarak açıklandı. Yani sıcaklık balıkların göçünü, büyümesini de maalesef olumsuz olarak etkiliyor. İşte, bu nedenle küçük balıkların nesillerinin devamını sağlayabilmek için 15 gün daha bekleyelim. Küçükken Çingene palamudu dediğimiz 250 gramlık balıkları tüketmektense, 15 gün, 1 ay daha bekleyelim. Bunlar hem yağlanıp hem büyüyüp 750 grama geldiklerinde avlamamız daha ekonomik ve sürdürebilir olacaktır" diye konuştu.