Üye Girişi
Haberler

Prof. Dr. Samsun: Palamut avlamak için 15 gün, 1 ay daha bekleyelim

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Avlama Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Samsun, palamut avlamak için küçük balıkların nesillerinin devamını sağlamak için 15 gün, 1 ay daha beklenmesi gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Samsun : "Palamut avlamak için 15 gün, 1 ay daha bekleyelim"

SİNOP - Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Avlama Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Samsun, "Küçükken Çingene palamudu dediğimiz 250 gramlık balıkları tüketmektense 15 gün, 1 ay daha bekleyelim. Bunlar hem yağlanıp hem büyüyüp 750 grama geldiklerinde avlamamız daha ekonomik ve sürdürebilir olacaktır" dedi.

Prof. Dr. Osman Samsun, amatör balıkçıların palamutları küçük dönemde avlamamaları gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Samsun, palamutların 750 grama yaklaştığı zaman avlanması gerektiğini belirterek, "Habercisi olan palamut balığı artık halkımızla buluşmak için kendini gösterdi. Çingene palamudu olarak bilinen yaklaşık 250 gram ağırlığındaki balıklar 15 Ağustos'tan 1 Eylül'e kadar resmi yasal prosedürler çerçevesinde serbest. Küçük balıkçılarımız, amatör balıkçılarımız çapari ve diğer ağlarla bu balığı yakalamaya başladılar. Üniversiteli bir akademisyen olarak insanlarımıza bir uyarımız, bir dikkat çekimimiz olacak. Palamut balığı çok hızlı büyüyen bir balık. Her yağmurda yaklaşık 250 gram olan balıklar bir hafta içerisinde yaklaşık 400 grama kadar ulaşabilmektedirler. Bir ay sonra ise yarım kilogram ağırlığına ulaşabilme potansiyeli olan balıklardır bunlar. Eskiden yağmurlar çok hızlı yağdığı için ve düzenli yağdığı için karalardan gelen plakton dediğimiz besin maddeleri bu balıkların hızlı büyümelerini, kondisyon faktörü dediğimiz meslek durumlarını yukarıya çekmek konusunda olumlu etki yapıyorlardı. Ancak, küresel ısınma nedeniyle biliyorsunuz şu an dünyadaki, atmosferdeki en yüksek rekor düzeydeki ısıya ulaştık. 15-17 santigrat Türkiye'de ilgili bakanlığımız açıkladığına göre bizim bir ilçemizde 45.9 santigrat derece olarak açıklandı. Yani sıcaklık balıkların göçünü, büyümesini de maalesef olumsuz olarak etkiliyor. İşte, bu nedenle küçük balıkların nesillerinin devamını sağlayabilmek için 15 gün daha bekleyelim. Küçükken Çingene palamudu dediğimiz 250 gramlık balıkları tüketmektense, 15 gün, 1 ay daha bekleyelim. Bunlar hem yağlanıp hem büyüyüp 750 grama geldiklerinde avlamamız daha ekonomik ve sürdürebilir olacaktır" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Balıkçılık Ekonomi Samsun Sinop Balıkçılık Tarım Çevre Yerel Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef Kiş Loren tarifi! En güzel Kiş Loren tarifi! Quiche Lorraine tarifi nasıl yapılır? Kiş Loren için malzemeler! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 17 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 17 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 17 Ağustos 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 17 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 17 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 17 Ağustos depremi fotoğrafları, sözleri, mesajları! 17 Ağustos 1999 depremi ile ilgili paylaşılacak resimler, sözler ve mesajlar! İcardi'nin golü neden iptal edildi? Torreira pozisyonu faul mü, değil mi? (Konyaspor Galatasaray) ChatGPT çöktü mü? OPENAI ChatGPT ne zaman açılacak? ChatGPT neden açılmıyor 16 Ağustos 2024? Konyaspor Galatasaray istatistikleri! Konyaspor Galatasaray stats, futbolcu puanları ne? Konyaspor Galatasaray maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS 16 Ağustos maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Galatasaray maçı bitti mi Konyaspor Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! 16Ağustos GS Konya maçı kaç kaç, canlı maç skoru! İl emri verilecek mi MEB 2024? Mecliste kınama cezası nedir, kınama cezası alınca ne olur? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 16 Ağustos Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? MasterChef ana kadroya kim girdi? 16 Ağustos Cuma MasterChef yedeklerden kim girdi? Köhn neden yok, sakat mı, hasta mı? Köhn Konyaspor maçı kadrosunda yok mu, TRANSFER mi olacak? Elias Jelert Konyaspor maçında neden yok? Elias Jelert neden oynamıyor? Maçlar ertelendi mi? Hangi maçlar ertelendi? Maçlar neden ertelendi? Fred Göztepe maçında yok mu, bu hafta Fred oynayacak mı? Ferdi Göztepe maçında yok mu, bu hafta Ferdi oynayacak mı? Aydın DİDİM yangın söndü mü? Aydın orman yangını son durum ne?
title