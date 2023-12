Prof. Dr. Naci Görür, 'Depreme Dirençli Kent Esenyurt' Programında Konuştu: "Bütün Belediyelerden Bekliyoruz"

Depreme Dirençli Kent Esenyurt programında sanayicilere seslenen Prof. Dr. Naci Görür, " Türkiye'de ilk kez bir belediye başkanı ilçesini deprem dirençli kent haline getirmek için benimle çalışmak istedi. Böyle bir çalışmanın belediye tarafından ısrarla ve gönül vererek yapılmak istenmesi hepimizin minnet duyacağı bir şey. Keşke bütün belediyeler, bütün kurum ve kuruluşlar aynı duyarlılıkta olsa" dedi.

Esenyurt'u depreme hazırlamak ve deprem anında yapılacak çalışmaları belirlemek amacıyla Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt tarafından planlanan Depreme Dirençli Kent Esenyurt programının dördüncü toplantısı yapıldı. Esenyurt Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sanayiciler ve iş insanları katıldı.

Deprem konusunun beka meselesi olduğuna dikkati çeken Görür, "İlk kez bir ilçenin Belediye Başkanı 'Bu ilçemizi, biz deprem dirençli hale getirmek istiyoruz. Sizin modelinizi de çok dinledim. Bu modeli biz uygulamak istiyoruz. Bana yardımcı olur musunuz?" dedi. Ben de ben kendi düşüncelerimin ilk kez kayıtsız şartsız o ilçede uygulayacağımı hissettim" diye konuştu.

"BÜTÜN BELEDİYELERDEN BEKLİYORUZ"

Deprem konusunda bütün belediyelerin aynı duyarlılıkta olması gerektiğini vurgulayan Görür, şöyle konuştu:

" Türkiye'nin GSMH'nın yüzde 6'sını karşılayan bir ilçeyle karşı karşıyayız. 2 milyona yakın nüfusu ve çok gelişmiş bir iş dünyası var. Büyük gökdelenler var, yeni bir yerleşim alanı ve bu yerleşim alanının deprem tehdidi altında olduğu biliniyor. Özellikle zemin koşulları da öyle. Yani çok iç açıcı değil, hem insanların emniyeti ve binalarımızın emniyeti açısından hem de ekonomi açısından. Beklenen deprem için böyle bir çalışmanın belediye tarafından inatla, ısrarla ve gönül vererek yapılmak istenmesi tabii hepimizin başta minnet duyacağı ve keşke bütün belediyeler bütün kurum ve kuruluşlar aynı duyarlılıkta olsalar diye beklediğimiz şey."

"HALK BU İŞE EL KOYMALI"

Halkın deprem konusunda çözümler sunan siyasilere oy vermesi gerektiğini belirten Görür, şunları ekledi:

"Bütün siyasi partiler şu anda depremin ülkenin birinci derecede, hatta en başta gelen sorunu olduğunu biliyor. Çünkü insanlarımız ölüyor. 10 binlerce insanımızı her depremde kaybediyoruz. Depremler de durmuyor. Her an her yerde deprem olabilir. Yine binlerce insanımızı kaybedebiliriz. İşte onun için ben halkın bu işe el koyması gerektiğini düşünüyorum. Halk 'Eğer benden oy almak istiyorsan benim oturduğum ilçeyi, bulunduğum yeri deprem dirençli yap. Öyle bir niyetin olsun, o varsa kapım sana açık. Ben sana oy da veririm.' desin. Siyasetçi de halkı memnun etmek için var. Zaten halk ne istiyorsa onu yapar. Onun için halk sorununa el koymalı ve kendisi çözümü bizzat siyasi partilerden istemeli. Başka türlü siyasi partiler deprem sorununu çözmeye hazır değil. Çünkü zor iş; sabır ister, yatırım ister, ciddiyet ister. Ama depremi birinci sorun olarak koymalı. Kim depremi çözmeye niyetliyse oyunu da o partiye vermeli."

"KENTİ DEPREME HAZIRLIYORUZ"

Programda devraldığı tablo ve ilçede yaptığı çalışmalarla ilgili bir sunum yapan Başkan Bozkurt, "Deprem bu ülkemizin bir gerçeği. Esenyurt'ta da geçmişte önemli riskleri barındıran düzeyde yapı stokları yapıldığı için bizim için çok önemli bir sorun. Göreve geldiğimizden beri bu süreci doğru yönetmeye çalıştık. Envanterler oluşturuldu. Esenyurt'un fiziki alt yapısı ve üst yapısı incelendi, sorunlar tespit edildi. Esenyurt'un depreme dirençli hale getirilmesi için Naci Hoca'yla çalışmalara başladık. Onun sistemini uyguluyoruz. 6 ana dalda bir kentin depreme dirençli yapılması için ne yapılması gerekiyorsa onun alt yapısını hazırlıyoruz. Çalışmamız eğitimler ve eylem planlarıyla devam ediliyor. Halkı bilinçlendirmek için sanayicilerle, iş adamlarıyla, muhtarlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla, okullarla, devlet kuruluşlarıyla, bütün bu kenti oluşturan katmanlarla bir araya geliyoruz. Artık hangi bölgede kaç şiddetinde deprem olacağı, hangi bölgelerde nasıl hasar olacağını biliyoruz. Böyle öncü bir çalışmaya katkı sunduğu için ben Naci Hoca'ma çok ama çok teşekkür ediyorum" dedi.

TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK

Göreve geldikleri günden bu yana doğal afetlere karşı hazırlık notasında çalışmalar yürüttüklerini belirten Bozkurt, "Bugüne kadar yapılmaması gereken birçok şey yapıldı. Maalesef böyle bir zeminin üzerinde işimiz çok zor. Belki de Türkiye'nin en zor bölgelerinden bir tanesinde bu işi yapıyoruz. Ama biz asla umutsuz değiliz, çözümsüz değil, belki biraz gerilerden başlayacağız ama ben sistemli çalışmamız durumunda hızlı bir şekilde bu sorunu çözeceğimize inanıyorum. Vatandaşlarımızın da yaptığımız çalışmaya sahip çıkması durumunda bu sorunu hızlı bir şekilde çözeceğimize inanıyorum. İnşallah Türkiye'ye örnek bir sonuç elde edeceğiz hep beraber" diye konuştu.

"ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA"

Sanayicilerinde elini taşın altına koyarak fabrikalarının kontrollerini yaptırmaları gerektiğini söyleyen İSİFED Başkanı Muammer Ömeroğlu, "Esenyurt için böyle bir çalışma yapılması son derece önemli. Çünkü Türkiye ekonomisinin yüzde 6'sı burada ve 3 bine yakın sanayi kuruluşu var. Bir an önce yapılması, önlemlerin bir an önce alınması lazım. Çünkü Türkiye ekonomisinin yüzde 6'sında bir problem olması sadece Esenyurt'a değil Türkiye'ye zarar. Çok gecikmiş bir çalışmaydı ama Başkanımız bu dönemde üzerinde duruyor. İnşallah çözecek" dedi.

"ÖRNEK OLMALI"

ESİDER Eski Başkanı Fevzi Torolsan ise "Başkanımız Esenyurt'ta birçok öncü proje yarattı. Esenyurt'taki sanayinin varoluşuna ve sanayinin geçeceğine yapıcı yaklaştığını düşünüyorum. Dolayısıyla belediye olarak konuya bu şekilde yaklaşılıyor olması çok önemli. Çünkü bu sadece bir söylem değil, bugün izlediğimiz çerçevede kapsamlı ve sıfırdan başlayan bilimsel bir çalışma. Bunun sürdürülebilmesi çok önemli. Bunun yönetimler üstü bir proje olarak bölgemizde sürdürülmesi ve ülkemize örnek olmasını diliyorum" diye konuştu.