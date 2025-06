Prof. Dr. İbrahim Öztek'ten İran-İsrail Savaşı Değerlendirmesi

Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, İran- İsrail savaşı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Öztek, İsrail'in birilerini arkasına alarak İran'da 'rejim değişikliği hevesi taşımakta olduğunu' ifade etti. Öztek, şu andaki mevcut İran rejiminin de Batılı devletler tarafından kurulduğunu söyledi.

İran- İsrail savaşı hakkında açıklamalarda bulunan Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, İran'ın "Sınır komşumuz, cumhurbaşkanı ve dini lideri Türk olan, 45 milyon Türk'ün yaşadığı, Türkiye kadar nüfuza sahip bir ülke" olduğunu söyledi.

"İsrail İran'ın nükleer programı engellemenin peşinde"

"İsrail kalkmış, iki yıldır Filistin'de 60 bin insanı katlettiği yetmiyormuş gibi, Suriye'ye, Lübnan'a, Yemen'e saldırıyor, birilerini arkasına alarak, aklı sıra Orta Doğu'ya nizam vermeye çalışıyor" diyen Öztek, "Şimdi de 10 gündür İran'a savaş açmış vaziyette. Savaşın ilk günü İran'daki ajanları vasıtası ile İran'ı gafil avladığını gördük. Daha sonra İran toparlandı ve İsrail'in ummadığı bir şekilde misli ile mukabelede bulundu ve bulunmaya devam ediyor. İsrail'in iddiası; 'öncelikle İran'daki rejimi değiştirmekmiş'. Aklı sıra bu iddia ile saldırılarına kılıf hazırlayarak Avrupa'ya ve Amerika'ya hoş görünecek. Mademki İran rejimini değiştirecektiniz, kalkınmış ve modern bir devlet olan Şah'ın İran'ını neden devirerek, İran'da bugünkü rejimi kurdunuz? Bugünkü rejim Batı'nın eseri değil mi? Sonra İran'da rejimi değiştirmek sana mı kaldı? Hepimizin malumu olduğu üzere on yıllardır İran'ın nükleer programı var. Başta Amerika olmak üzere Batı, İran'ın bu programını engellemenin peşinde. İsrail bu enerjiye sahip. Asya'da Rusya, Çin, Hindistan ve Pakistan da bu enerjiye sahip. İsrail biliyor ki, İran bu güce sahip olduğunda bölgede genişlemeye yönelik istediği gibi at oynatamayacak. Öte yandan Amerika, tutarsız tehditlerle ortalığı bulandırmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Aynı kültürün ve medeniyetin çocuklarıyız, İran halkı kardeşlerimizdir"

Öztek açıklamasına devamla şunları söyledi: "Günlerdir tüm yayın kuruluşları bu savaşı veriyor ve herkes kendine göre yorumlarda bulunuyor. Biz konuya şöyle bakıyoruz; Türkiye tabi ki İran'ın yanında yer alıyor. İsrail'i lanetliyoruz. Fakat bu yetmez. Amerika, Avrupa ne der demeden her şeyimizle İran'ın yanında olduğumuzu vurgulamamız gerekir. 45 milyon Türk'ün yaşadığı, Oğuzların, kısmen Karahanlıların, Gaznelilerin, daha sonra Büyük Selçuklu Devleti'nin, Safevilerin, Kaçarların, Karakoyun ve Akkoyunluların, Avşarların imparatorluk kurduğu İran coğrafyası, bir Türk coğrafyasından başka bir şey değildir. Yani İran halkı kardeşlerimizdir. Aynı kültürün ve medeniyetin çocuklarıyız. Halkımıza unutturulmuş olan bu tarihi gerçeği hatırlatmak zorundayız. Bugün kardeşlerimize saldıran yarın aynı saldırıyı bize de yapacaktır. Onun için kardeşlerimizin yanında olduğumuzu milletçe vurgulamamız gerekmektedir. Tabi ki NATO'da bulunmamız bizim için bir avantajdır. Fakat bölgemizde BOP, Amerika ve onun ihale verdiği hadsizlerle bu saldırılar sürmektedir. İran'daki casusların büyük bir kısmının İran'a kaçak giren binlerce Afganlı olduğu belirtilmektedir. Bunlar ABD tarafından eğitilmiştir."

"Asıl rejim İsrail'de değişecek"

Görüşlerini açıklamaya devam eden Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Öztek, "Savaş bütün şiddetiyle devam ederken İsrail hiç beklemediği bir karşılık gördü. Bu duruma Batı karışmayacak olursa, asıl rejim İsrail'de değişecek ve Siyonist katil Netanyahu hak ettiği dersi alacaktır. İran'a saldırdığı ve bunca karşılıkları gördüğü için sığınaklara mahkum olan İsrail halkı da yarın Netanyahu'dan hesap soracaktır" dedi.

"İsrail, BM ve uluslararası kuruluşlarca cezalandırılmalı"

Öztek, "Savaşı başlatan ve bölgemizdeki huzursuzluğun tek nedeni olan İsrail, BM ve uluslararası kuruluşlarca cezalandırılmalı, Filistin'deki katliamlarına son vermeli ve Golan tepelerinden çekilmesi sağlanmalıdır. Bu hadsize haddi bildirilmelidir. Bölgede gerçek dostlarımız, kardeşlerimiz Azerbaycan ve İran'dır. Türk devletleri teşkilatı üyesi kardeşlerimiz ve bugünlerde ülkemizde kongreleri devam eden İslam devletleri İsrail'e karşı dünyada ses getirecek bir bildiri yayınlamalıdırlar" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL