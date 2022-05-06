Prof. Dr. Halil Koyuncu'dan Osmaneli'ne ziyaret - Haberler

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Prof. Dr. Halil Koyuncu'dan Osmaneli'ne ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Prof. Dr. Halil Koyuncu'dan Osmaneli'ne ziyaret

Fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanında önemli bir yere sahip olan Prof. Dr. Halil Koyuncu'dan Osmaneli'ni ziyaret ettiOsmaneli Belediyesi Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisinin restorasyon projesinde büyük emeği olan Prof. Dr.

OSMANELİ, BİLECİK (İHA) - Fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanında önemli bir yere sahip olan Prof. Dr. Halil Koyuncu'dan Osmaneli'ni ziyaret etti

Osmaneli Belediyesi Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisinin restorasyon projesinde büyük emeği olan Prof. Dr. Halil Koyuncu, ilk olarak Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i makamında ziyaret etti. İkili ardından Kadın Girişimciler Kooperatifi ve Gençlik ve Spor Merkezini ziyaret etti. Prof. Dr. Halil Koyuncu, Osmaneli için yeni projeler konusunda belediye destek olacağını söyledi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Rehabilitasyon, Halil Koyuncu, Yunus Söylet, Osmaneli, Yerel, Haberler

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