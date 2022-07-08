Prof. Dr. Çomaklı: "Kurban bayramımız mübarek olsun" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Prof. Dr. Çomaklı: "Kurban bayramımız mübarek olsun"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Prof. Dr. Çomaklı: 'Kurban bayramımız mübarek olsun'

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Kurban Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Kurban Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Çomaklı mesajında şu ifadeleri kullandı: "Kurban Bayramı içinde paylaşmanın, elinde olmayanı hatırlamanın, kardeşliğin özel anlamlarını barındır. Bir ibadet olmasının yanı sıra komşusu açken tok yatanı kendisinden saymayan bir ümmetin sosyal hayatın içinde gücü yetmeyen kardeşlerinin sofrasına ulaşmasının mutluğunu, paylaşmanın büyümek olduğunu, var olanın yoksulun halinden anlamasının bayrama dönüştüğü bir gündür. Bayram gibi kutlanan, neşesi, sohbeti bol olan, zenginin yoksula destek olduğu, umut dolu, huzur dolu, dua dolu bir bayram geçirmeniz dileğiyle; Kurban Bayramınızı kutlarım." - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Atatürk Üniversitesi Kurban Bayramı Ömer Çomaklı Kurban Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title