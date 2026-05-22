Prof. Dr. Ayvallı: 'Milli ve manevi değerler gelecek kuşaklara doğru aktarılmalı'

İlahiyatçı Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, Ordu'da düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, teknoloji ile büyüyen neslin milli ve manevi değerlerden uzak yetişmemesi adına herkese büyük görev düştüğünü söyledi.

Altınordu ilçesinde bulunan Ordu Alucralılar Derneği'nde, Prof. Dr. Ramazan Ayvallı'nın katılımıyla "Milli ve Manevi Değerlerin Önemi" konulu konferans düzenlendi.

Konferansta konuşan Prof. Dr. Ayvallı, 1970 yılından bu yana hiçbir maddi beklenti içerisinde olmadan konferanslar verdiklerini belirterek, "Allah'a hamdolsun ki verdiğimiz konferanslarda bugüne kadar hiçbir maddi menfaat düşünmedik. Yaptığımız bu hizmetin dini, milli ve manevi bir hizmet olduğuna inanıyoruz. Bu hizmetler para ile yapılmaz. Dinimize, dilimize, vatanımıza ve milletimize sahip çıkmalı, bunları yeni nesillere doğru şekilde aktarmalıyız. Milletleri ayakta tutan milli ve manevi değerleridir. Bu değerler gelecek kuşaklara aktarıldığında toplumlar varlıklarını sürdürebilir. Bir toplumu içten yıkmak isteyenler, önce onun ahlakını, inancını ve milli değerlerini hedef alırlar" dedi.

Özellikle gençlerin zararlı akım ve alışkanlıklardan korunması gerektiğine dikkat çeken Ayvallı, "Bu konuda anne-baba ve büyüklerin yanı sıra hepimize görev düşüyor. 21. yüzyılda gelişen teknolojiyle birlikte Batı'nın olumsuz etkilerinden uzak bir şekilde yeni nesillere maddi ve manevi değerlerimizi, İslam dinimizi, şanlı tarihimizi ve medeniyetimizi ilmi ve objektif bir şekilde öğretmemiz şarttır" diye konuştu.

Osmanlı Devleti dönemindeki milli ve manevi değerlerin önemine de değinen Ayvallı, Türk devleti güçlü olduğu sürece İslam dünyasının da güçlü olacağını ifade ederek, Türk milletinin önemli tasavvuf alimleri yetiştirdiğini söyledi.

Türkiye Gazetesi Karadeniz Bölge Temsilcisi Ahmet Kadem Kaptı ise programa katılım sağlayan Prof. Dr. Ayvallı'ya teşekkür ederek, düzenlenen konferansın önemine vurgu yaptı.

Programa üniversite hocaları, akademisyenler, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı