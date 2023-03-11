Prof. Dr. Aydan Biri: 'Kadın mücadeleci ve zorlukların üstesinden gelebiliyor'

Koru Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Aydan Biri, "Kadınlar zor bir süreçten geçiyor.

Koru Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Aydan Biri, "Kadınlar zor bir süreçten geçiyor. Kadın mücadeleci ve zorlukların üstesinden gelebiliyor" dedi.

Koru Hastanesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Kadınsan Yıkılmazsın" adlı etkinlik düzenledi. Koru Hastanesinde düzenlenen etkinlikte kadının yaşadığı zorluklar ve deprem bölgesindeki kadının problemleri konusu ele alındı. Etkinliğe Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Gülseli Özel, Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Yaman, çok sayıda sivil toplum kuruluşları temsilcisi ve doktorlar katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Gülseli Özel, kadınların yıkılmadığını ve bunu sürekli söyledikleri belirterek, "Başkalarına da yıkılmayacağını söylemek istiyoruz. Bugünün burada olmasının ve birlikte olduğumuz gruplar açısından da önemi var. Prof. Dr. Aydan Biri'nin önderliğinde 8 Mart'ı birlikte kutluyoruz. Bu bir yoldaşlık, bu bir buluşma. Hem birbirimizi hatırlayacağız hem birbirimizi hatırlatacağız. Diyeceğiz ki yıkılmayacağız, çünkü çok zor süreçlerden geçiyoruz" diye konuştu.

Her yıl düzenleniyor

Koru Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Aydan Biri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle her yıl Koru bünyesinde kadını odağına koyan etkinlikler düzenlediklerini ifade ederek, "Bu yıl da kadın ve ülkemizde yaşanan üzücü afeti konu edinen kadın, deprem ve deprem bölgesinde yeniden kadının süreçlerinin iyileştirilmesi ile ilgili birtakım stratejilerin konuşulacağı toplantı planladık" ifadelerini kullandı.

"Yaşanan felaket kadının tek başına çözebileceği bir durum değil"

Prof. Dr. Aydan Biri, deprem bölgesindeki kadınların depremden çok olumsuz etkilendiklerini vurgulayarak, "Hem kadınlar bağlamında hem üreme çağındaki yaşadıkları sıkıntılar bakımından baktığımızda oldukça zor süreçten geçiyorlar. Kadın gerçekten mücadeleci ve zorlukların üstesinden gelebiliyor. Yaşadığı felaketin bütünüyle tek başına çözebileceği bir durum olmadığını da kabul etmemiz lazım" şeklinde konuştu. - ANKARA