Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Akın Turgut son yolculuğuna uğurlandı.

ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akın Turgut, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Eskişehir'de sevilen doktor Turgut için ESOGÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı önünde tören düzenlendi. Burada meslektaşları ile öğrencileri Prof. Dr. Akın Turgut'a veda etti. Turgut'un cenazesi İlahiyat Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Cenaze törenine; Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman, Prof. Dr. Hakan Demiral, eski ESOGÜ yöneticileri, iş ve siyaset dünyasının önde gelen isimleri, öğretim üyeleri ve idari personel ile merhumun öğrencileri ve hastaları katıldı.

1966 yılında Trabzon'un Çaykara ilçesinde dünyaya gelen Prof. Dr. Akın Turgut, 1989'da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1990 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde Ortopedi ve Travmatoloji asistanı olarak göreve başladı. 1994'te uzman, 2001'de doçent, 2006'da profesör unvanı aldı. 1996-2007 yılları arasında Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Spor Hekimliği Bilim Dalı Başkanı oldu. 1998-2001 tarihlerinde ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde Başhekim Yardımcısı; 2011-2015 yıllarında da Başhekim olarak görev yaptı. 2009-2011, 2016 ile 2023'ten günümüze 3 dönem Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Turgut, evli ve üç çocuk babasıydı. - ESKİŞEHİR