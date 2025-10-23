Haberler

Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök, Erzurum Temalı Koleksiyonu ile Büyük Gümüş Madalya Kazandı

Posta ve Telgraf Teşkilatı ile Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen İstanbul'25 Milli Pul Sergisi'nde, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök, 'Erzurum' temalı çalışmasıyla Sınırlı Konulu Kolleksiyonlar dalında Büyük Gümüş Madalya aldı. Sergi, Erzurum'un kültürel mirasını filateli aracılığıyla tanıtmayı amaçlıyor.

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) ile Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu (TFDF) iş birliğiyle, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen İstanbul'25 Milli Pul Sergisinde, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök, "Erzurum" konulu çalışmasıyla Sınırlı Konulu Kolleksiyonlar dalında Büyük Gümüş Madalya ile ödüllendirildi.

Erzurum'un cumhuriyet döneminde tarih, kültür, bilim ve spor alanlarındaki zenginliğinin filateli dünyasında hayat bulduğu bu özel koleksiyon, iki panoda 32 föy olarak sergilendi. Prof. Dr. Kök'ün titizlikle hazırladığı bu çalışma, hem Erzurum'un kültürel mirasına hem de Atatürk Üniversitesinin bilim ve sanat alanındaki çok yönlü üretkenliğine dikkat çekti. 1988 yılından bu yana Atatürk Üniversitesinde görev yapan Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök, uzun yıllardır sürdürdüğü filateliye olan ilgisini akademik bir bakış açısıyla birleştirerek Erzurum'un değerlerini ulusal platforma taşımayı hedeflediğini belirtti.

Prof. Dr. Kök, elde ettiği Büyük Gümüş Madalya, başarı belgesi ve plaketini Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'na takdim etti. Rektör Hacımüftüoğlu, Prof. Dr. Kök'ü tebrik ederek şunları söyledi: "Filateli, tarih ve kültürün zarif bir arşividir. Hocamızın, Erzurum'un çok yönlü kimliğini pullar üzerinden anlatması, hem bilime hem sanata anlamlı bir katkıdır. Üniversitemizin adını farklı alanlarda başarıyla temsil eden mensuplarımızla gurur duyuyoruz." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
