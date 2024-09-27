Preveze Deniz Zaferi'nin 486. Yıldönümünde Boğaz'dan Geçiş Töreni
Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ıncı yıldönümü kutlamaları kapsamında TCG Anadolu gemisi ile birlikte 15 geminin İstanbul Boğazı'ndan geçişi havadan görüntülendi.
Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ıncı yıldönümü kutlamaları çerçevesinde TCG Anadolu gemisi ile birlikte 15 geminin boğazdan geçişi havadan görüntülendi.
Türkiye'nin ilk Amfibi hücum gemisi ve dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu gemisine Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ıncı yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Deniz Kuvvetleri'ne ait 13 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti. TCG Anadolu gemisi ile birlikte 15 geminin boğazdan geçişi ise havadan görüntülendi. - İSTANBUL
İstanbul Boğazı Etkinlikler Denizcilik istanbul Dünya Yerel Spor
Sıcak Gelişme:
Adana'da 6 Şubat depremlerinde 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün'e 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası verildi.