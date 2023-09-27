Preveze Deniz Zaferi'nin 485'inci yıl dönümünde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaparak Barbaros...
Preveze Deniz Zaferi'nin 485'inci yıl dönümünde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaparak Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesini selamlaya başladı.
Preveze Deniz Zaferi'nin 485'inci yıl dönümünde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaparak Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesini selamlaya başladı. Savaş gemilerinin geçişi, İstanbul Boğazı'nda görsel bir şölen oluşturuyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel