Prens Charles, Romanya'daki Ukraynalı mültecileri ziyaret etti - Haberler

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Galler Prensi Charles, Romanya'daki Ukraynalı mültecileri ziyaret etti.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Galler Prensi Charles, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalı mültecileri ziyaret etmek üzere Romanya'nın başkenti Bükreş'e geldi. Clarence House tarafından yapılan açıklamada, "Romanya hükümdarı Margareta ile beraber Galler Prensi Charles, Romanya makamlarının, uluslararası ve yerel örgütlerin Ukrayna'daki insani krize verdiği mükemmel tepkiyi doğrudan görmek için Bükreş'teki Romexpo Bağış Merkezini ziyaret etti" denildi.

Clarence House, ziyaretin bir parçası olarak Prens Charles'ın Ukrayna'daki savaştan kaçan Ukraynalılarla bir araya geldiğini aktardı. Prens Charles'ın Romanya'ya yaptığı bu son ziyaretinin, "Ukrayna topluluğunu desteklemek için son aylarda üstlenilen bir dizi angajmanı takip ettiğini" belirten Clarence House, Romanya'daki Romexpo Bağış Merkezindeki Ukraynalı mülteci sayısında "sürekli bir artış" görüldüğünü ifade etti.

Ziyareti sırasında Ukraynalı mültecilerle tercüman aracılığıyla konuşan Prens Charles, "Ukraynacamın daha iyi olmasını dilerdim. Sizin için çok şey hissediyoruz, bu durum bir kabus" ifadelerini kullanarak, Ukrayna halkının cesaretine hayranlık duyduğunu da ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) verilerine göre, Avrupa'da en yüksek sayıda Ukraynalı mültecileri ağırlayan ülkelerden biri olan Romanya'ya son UNHCR güncellemesine göre, 972 bin 203 Ukraynalı mülteci geldi. - BÜKREŞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel