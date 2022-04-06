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Posof Türkgözü sınır kapısında heyecan devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Posof Türkgözü sınır kapısında heyecan devam ediyor

Kafkaslara açılan Posof Türkgözü sınır kapısındaki çalışmalar devam ediyor.

Kafkaslara açılan Posof Türkgözü sınır kapısındaki çalışmalar devam ediyor.

Pandemi nedeniyle iki yıldır kapalı olan Gürcistan sınır kapısının açılması için Ramazan Bayramına gün verildi. Türk tarafında ki inşaat çalışmalarından dolayı sınırdan sadece Tırlara geçiş izni veriliyor.

İnşaat sahasında yeni bina yapımları aralıksız sürdürülüyor. İnşaat çalışmaları gümrükte görevli polis ve gümrük memurlarını da olumsuz olarak etkiliyor. Görevliler kurulan kabinlerde işlemler yapılmaya çalışılıyor. - ARDAHAN

Posof Türkgözü sınır kapısında heyecan devam ediyor

Posof Türkgözü sınır kapısında heyecan devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gürcistan, Pandemi, İnşaat, Yerel, Haberler

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