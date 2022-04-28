Posof'ta Sakal-ı şerife yoğun ilgi

ARDAHAN (İHA) - Peygamber efendimizin sakalı şerifi Posof Merkez camiine getirilerek cemaatin görmesine sunuldu.

Ardahan Dervişbey Camiinde muhafaza edilen sakalı şerif Ramazan ayı münasebetiyle Posof'a da getirilerek öğle namazından sonra cemaate sunuldu.

Posof müftüsü ve imamlar tarafından okunan ilahi ve salavatlarla cemaat sıraya geçerek çocuklarla beraber ziyaret edildi. Erkeklerin ardından kadınlar da duygulu bir halde sakalı şerifi ziyaret ettiler. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel