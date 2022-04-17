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Posof'ta Ramazan etkinlikleri devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Posof'ta Ramazan etkinlikleri devam ediyor

Ardahan'ın Posof ilçesinde Ramazan etkinlikleri devam ediyor.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Ardahan'ın Posof ilçesinde Ramazan etkinlikleri devam ediyor.

Posof Müftülüğü katkılarıyla Posof Yüksek Okulunda ki 200 öğrenciye iftar yemeği verildi. İlçe Kaymakamı Ahmed Çelik'inde katıldığı iftar yemeğine, öğrenciler, akademik kadro, çalışanlar katıldı.

Posof Müftüsü Osman Gül, yaptığı konuşmasında İslam dininin yüceliğinden örnekler vererek yardımlaşma ve ikramların önemini anlattı.

İftar yemeğinden sonra dua edilerek program sonlandırıldı. - ARDAHAN

Posof'ta Ramazan etkinlikleri devam ediyor

Posof'ta Ramazan etkinlikleri devam ediyor

Posof'ta Ramazan etkinlikleri devam ediyor

Posof'ta Ramazan etkinlikleri devam ediyor

Posof'ta Ramazan etkinlikleri devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık, Ardahan, İftar, Posof, Yerel, Haberler

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