Posof'ta öğrenciler çevre temizliğine çıktı

Ardahan'ın Posof ilçesinde bir ilk yaşandı. Ardahan Üniversitesi Posof Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlileri çevre temizliğinde örnek ve farkındalık oluşturacak bir etkinliğe imza attılar. Bu çerçevede gönüllü üniversite öğrencilerine çevre bilinci aşılamak için Posof'taki mesire alanında çevre temizliği yaptırdılar, çevredeki çöpleri toplattılar. Yaklaşık 40 öğrencinin katıldığı çevre temizliği etkinliği iki saat sürdü ve piknik alanı olarak kullanılan alanlar tamamen temizlendi. Çevre temizliğine katılan öğrencilere eldiven ve maske de verildi. Toplanan çöpler poşetlere doldurularak sözkonusu alandan kaldırıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel