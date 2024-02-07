Posof'ta Karla Mücadele Ekipleri Hasta Nakli Yaptı

Ardahan'ın Posof ilçesinde köyde rahatsızlanan hasta karla mücadele ekiplerini yolu açmasının ardından 112 ekiplerince ilçe merkezine getirilerek tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ardahan'ın Posof ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Süngülü Köyü'nde rahatsızlanan hasta için seferber olan ekipler önce köy yolunu ulaşıma açtı ardından hasta ambulans ile ilçe merkezine getirildi.

Posof Kaymakamı Emrah Akduman, ekiplere çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Ardahan geneli yaşanan yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu ilçemiz Posof Süngülü köyünde rahatsızlanan vatandaşımıza, ilçe özel idaresine bağlı iş makineleri eşliğinde sağlık ekiplerimiz tüm zorluklara rağmen ulaşmış ve gereken tedavi için Hastanemize nakilleri sağlanmıştır. Emeği geçen tüm personellerimize teşekkür ederiz" dedi. - ARDAHAN