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Posof'ta kar ve tipi okulları kapattı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Posof'ta kar ve tipi okulları kapattı

Ardahan'ın Posof ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı durma noktasına getirdi.

POSOF, ARDAHAN (İHA) - Ardahan'ın Posof ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı durma noktasına getirdi.

Gece başlayan tipi fırtınası nedeniyle yollar da kapanınca ilçe genelinde okullar tatil edildi. Bahar ayının ilk ayı olan Mart ayına rağmen kar yağışı hala devam ediyor. Okulların açılışının hava durumuna göre belirleneceği bildirildi. - ARDAHAN

Posof'ta kar ve tipi okulları kapattı

Posof'ta kar ve tipi okulları kapattı

Posof'ta kar ve tipi okulları kapattı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Yerel

okullar, Ardahan, Posof, kar, Yerel, Haberler

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