Posof'ta Çanakkale Şehitleri anıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Posof'ta Çanakkale Şehitleri anıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Posof'ta Çanakkale Şehitleri anıldı

Ardahan'ın Posof ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zafer ve Şehitleri Anma günü dolaysıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.

ÇANAKKALE (İHA) - Ardahan'ın Posof ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zafer ve Şehitleri Anma günü dolaysıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.

Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanıp sunulan anma programı Posof ilk okulu salonunda yapıldı. Hükümet konağı önünde ki Atatürk anıtına konulan çelenklerden sonra öğrenciler ve programa katılan sivil ve resmi kuruluşlar temsilcileri Posof şehitliğine kadar yürüdüler. Şehitlikte Saygı Duruşu ve okuna İstiklal Marşı'ndan sonra Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Salonda ki program ise programa katılanları gözyaşlarına boğdu.

Günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmaların ardından Çanakkale Zaferini ve Şehitlerini anlatan sinevizyon gösterisi yapıldı. İmam Hatip lise öğrencileri yaptıkları tiyatro gösterisi ile seyircileri hem coşturdu ve hem de ağlattı. Öğrenciler tarafından okunan şiirlerden sonra kahramanlık türküleri söylendi.

Program da Posof şehitlerini anlatan sunumdan sonra günün anlamıyla ilgili yapılan şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verilerek program sonlandırıldı. - ARDAHAN

Posof'ta Çanakkale Şehitleri anıldı

Posof'ta Çanakkale Şehitleri anıldı

Posof'ta Çanakkale Şehitleri anıldı

Posof'ta Çanakkale Şehitleri anıldı

Posof'ta Çanakkale Şehitleri anıldı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İmam Hatip Liseleri, Çanakkale, Hükümet, Ardahan, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title