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Posof'ta bahar ekini başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Posof'ta bahar ekini başladı

Ardahan'ın Posof ilçesinde bahar dönemi ekim çalışmaları başladı.

ARDAHAN (İHA) - Ardahan'ın Posof ilçesinde bahar dönemi ekim çalışmaları başladı.

İlçenin en yoğun nüfuslu Söğütlükaya mahallesinde tarlalara ahırlarda biriktirilen gübreler önce tarlalara seriliyor ve sonra traktörlerle sürülüyor. Tarla sürüldükten sonra da tohumlar elle serpilerek tarlaya ekiliyor. Son olarak tapan ile tarlanın üzeri ham düzlenirken ekilen tohumlar da toprak altına gömülmüş oluyor. - ARDAHAN

Posof'ta bahar ekini başladı

Posof'ta bahar ekini başladı

Posof'ta bahar ekini başladı

Posof'ta bahar ekini başladı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ardahan, Ekim, Yerel, Haberler

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