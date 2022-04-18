Posof'ta bahar ekini başladı

ARDAHAN (İHA) - Ardahan'ın Posof ilçesinde bahar dönemi ekim çalışmaları başladı.

İlçenin en yoğun nüfuslu Söğütlükaya mahallesinde tarlalara ahırlarda biriktirilen gübreler önce tarlalara seriliyor ve sonra traktörlerle sürülüyor. Tarla sürüldükten sonra da tohumlar elle serpilerek tarlaya ekiliyor. Son olarak tapan ile tarlanın üzeri ham düzlenirken ekilen tohumlar da toprak altına gömülmüş oluyor. - ARDAHAN