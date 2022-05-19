Posof'ta 19 Mayıs coşkusu - Haberler

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Posof'ta 19 Mayıs coşkusu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Posof'ta 19 Mayıs coşkusu

Ardahan'ın Posof ilçesinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerle kutlandı.

Ardahan'ın Posof ilçesinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerle kutlandı.

Posof mesire alanında yapılan kutlamalara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Posof'un dışında Damal ve diğer ilçelerden gelen vatandaşlar piknik yaparak bayram kutlamasına katıldılar.

Mesire alanında ki kutlama saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmayı Posof Gençlik ve Spor müdürü Erhan Yılmaz yaptıktan kutlama mesajları okundu.

Posof Aşık Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin tekvando ve jimnastik gösterilerinden sonra Posof Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından halk oyunları gösterisi yapıldı. Spor yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Törende daha sonra emekli Polis Abdullah Karapınar tarafından illüzyon gösterisi yapıldı. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

gençlik, Ardahan, Bayram, Mayıs, Yerel, Haberler

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