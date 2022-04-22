Posof Merkez Cami'inde çocuklar izin özel ikram standı - Haberler

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Posof Merkez Cami'inde çocuklar izin özel ikram standı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Posof Merkez Cami'inde çocuklar izin özel ikram standı

Pandemi nedeniyle iki yıldır kılınamayan Teravih namazı bu yıl serbest olunca camilerde Ramazan ayı ile birlikte ayrı bir canlılık oluyor.

Pandemi nedeniyle iki yıldır kılınamayan Teravih namazı bu yıl serbest olunca camilerde Ramazan ayı ile birlikte ayrı bir canlılık oluyor.

Özellikle teravih namazında Posof Merkez camiinde cemaate çocuklar da katılınca camide yoğunluk oluşuyor.

Cami içerisinde kurulan stantta Nazan ardından çocuklara ikramlarda bulunuluyor. Ramazan ayının ilk günlerine oranla camiye gelen çocuk sayısı her geçen gün artıyor. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan, Teravih, Pandemi, Cami, Yerel, Haberler

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