Ahşabı yakarak sanat eserine çeviriyor

Güvenlik görevlisi kadın, ahşap yakma sanatına başlayarak kendine farklı bir gelir kapısı açtı

KONYA - Konya'da bir ilkokulda güvenlik görevlisi olarak çalışan Yasemin Akın, mezun olduğu güzel sanatlar alanında çalışmaya karar verdi. Halk Eğitimde kursiyerlere eğitim veren Akın, merak sardığı ahşap yakma sanatı kendine gelir kapısı oldu.

Konya'da güvenlik görevlisi 1 çocuk annesi 38 yaşındaki Yasemin Akın çalıştığı ilkokuldan ayrıldıktan sonra lisans mezunu olduğu güzel sanatlar alanında, ilerlemeye karar verdi. Halk Eğitim Merkezine müracaat ettikten sonra kursiyerlere üç boyutlu tablo yapım eğitim vermeye başlayan Yasemin Akın yakma sanatını merak etmesi üzerine deneme yaptı. Çizimlerini tamamladığı yakma sanatını evinin mutfaktağında tahta üzerine yakma işlemini yaparak hedefine ulaşan Yasemin Akın'ın, "İlkokulda özel güvenlikçi olarak görev aldım. 3 sene çalıştım. Daha sonra el sanatları bölümü mezunu olduğum için Halk Eğitimi Bürosuna müracaat ettim ve öğretmenlik dersleri, eğitim vermeye başladım. Sonra üç boyutlu tablolar yapıyordum, öğrencilerimle beraber daha sonra ahşap yakma dersi vermeye başladım. Daha çok ilerledim" dedi.

"Bu meslek bana hayatımda çok güzel aşamalar kattı"

İlk zamanlarda eşinin evde yakma sanatı yapmasına karşı çıktığını ve bu duruma zamanla alışarak kendisine destek olduğunu anlatan Güzel Sanatlar eğitmeni Yasemin Akın, "Bu meslek bana hayatımda çok güzel aşamalar kattı. Yol aldım, daha çok ilerledim. Ufkum genişti. Evde oturarak can sıkıntısından patlayıp sağda solda gezmek yerine kendimi sanata verdi. Eşim ilk zamanlarda çok karşı çıktı. Perdeleri yaktın, halıları yaktın, işte perdeleri is yaptın, duvarlar is olurdu, yemek ocakta yanıyordu yakma sanatının kokusuyla karışıyordu ve anlamıyordum. Daha sonra sanatın üzerinde benim daha çok etkimin olduğunu anlayınca, eşim de artık karşı gelmeyi bıraktı. Desteklemeye başladı. Çalışma alanım benim mutfak orada hala yakma yapıyorum" ifadelerini kulandı.

"Yakma sanatının kalıcılık süresi çok aşırı derecede yüksek"

Klasik arabalar, traktör, kişilerin portre resmi gibi bir çok alanda çizim ve yakma işlemi yaptığını söyleyen Akın, "Siparişlerimi portre üzerine çalışmalar yapıyorum. Klasik arabalar, traktör, kişilerin resmi, her şeyi yapabiliyorum. Müşterilerim hangi ürünü istiyorsa onun yakmasına evde çalışıyorum mutfakta. Genellikle siparişlerim portre resim üzerine geliyor. Bunu yaptıran kişi ya sevdiği kişinin fotoğrafını yaptırıyor, ya dedesinin, ya babasının. Çünkü yakma sanatının kalıcılık süresi çok aşırı derecede yüksek, kişi şu anda 30 yaşındaysa, 80 yaşına da geldiğinde bu portrenin kaliteli olarak kalabiliyor" şeklinde konuştu.

"Bir yakma tablosunun yapım aşaması 1 buçuk ayı buluyor"

Farklı desenlere yapım aşamasına göre tabloların fiyatlarının değiştiğini aktaran Akın, "35x50 ürünler 600 liradan, 50x70 ürünler üç buçuk bin lira arasında değişiyor fiyatlar. Ürünlerimizin desen, motif ve işçilik çalışmalarına göre fiyat artışlarımız oluyor. 35x50 bir ürünümüz çizme aşaması en az 2-3 gün sürüyor. Çizerek modelimizi ahşap kavak ağacının üzerine geçiriyoruz. Desenimizi geçirdikten sonra yakma süresi 1 ayı buluyor. 1 aydan sonra verniklemesi, cilası, çerçevesi ek gibi süslemelerde bir haftayı buluyor. Toplam bir yakma tablosunun yapım aşaması 1 buçuk ayı buluyor ve teslimatı oluyor. O işçiliğine ve çalışma stiline göre de değişiyor" diye konuştu.