Portekiz denizde ikmal ve lojistik destek gemilerinin blokları kızağa alındı

Türkiye'nin denizlerdeki milli mühendislik gücü STM, Portekiz Deniz Kuvvetleri için inşasına başladığı Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemilerinin kızağa koyma törenini gerçekleştirdi. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, "NATO standartlarına uygun platform geliştirme tecrübemizi dost ve müttefik bir ülke olan Portekiz'e aktarmaktan gurur duyuyoruz. Planlı ve hızlı bir inşa süreciyle gemilerimizi 2027 yılında denize indirmeyi, 2028 yılında ise Portekiz Deniz Kuvvetleri'ne teslim etmeyi hedefliyoruz. Gemiler 20 adede kadar hafif taktik zırhlı araç taşıyabilecek" dedi.

Türk savunma sanayiinde yenilikçi ve milli sistemler geliştiren STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., askeri denizcilikte gerçekleştirdiği tarihi ihracat başarısında önemli bir kilometre taşına daha ulaştı. Portekiz Deniz Kuvvetleri'nin açmış olduğu Lojistik Destek Gemisi ihalesine katılarak, dünyanın önde gelen askeri denizcilik firmalarını geride bırakan STM, 17 Aralık 2024 tarihinde Portekiz'in başkenti Lizbon'da, Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemisi Projesi'nin sözleşmesini imzalamış ve önemli bir başarıya imza atmıştı.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından tasarım faaliyetleri tamamlanan projede, projenin ilk gemisinin inşa süreci iki ay önce gerçekleştirilen sac kesim töreniyle başladı. STM ana yükleniciliğinde İstanbul'da inşa edilen lojistik destek gemisinin kızağa koyma töreni, 29 Ocak tarihinde, inşa edilecek İstanbul'da ADA Tersanesi'nde düzenlendi.

Törene; Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Türk Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Cemal Ziya Kadıoğlu, Portekiz Savunma Bakanı Nuno Melo, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Portekiz Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nobre de Sousa, Portekiz Hava Kuvvetleri Komutanı Gen. Joo Cartaxo Alves ve, Savunma Sanayii Başkan Yardımcıları, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, iki ülkenin büyükelçileri, Portekiz ve Türk Deniz Kuvvetleri mensupları ile Türk savunma sanayii firmalarının temsilcileri katıldı.

Türkiye ve Portekiz Milli Savunma Bakanları ile Türkiye'nin Savunma Sanayii Başkanı, törenin önemini vurgulayan konuşmalar yaptı.

"2028 yılında ise Portekiz Deniz Kuvvetleri'ne teslim etmeyi hedefliyoruz"

Gemileri 2028 yılında Portekiz Deniz Kuvvetleri'ne teslim etmeyi hedeflediklerini belirten, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, "Türk Donanması'nın yanı sıra Ukrayna'dan Portekiz'e, Pakistan'dan Malezya'ya kadar dost ve müttefik donanmaların savunma kapasitelerini geliştiriyoruz. Bugün, Portekiz Deniz Kuvvetleri için geliştirdiğimiz Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemileri projesinde mühendislik çalışmalarımızı somut bir suüstü platformuna dönüştürdüğümüz önemli bir eşiği geride bırakıyoruz. 11 farklı tersanede yürüttüğümüz 44 denizcilik projesiyle edindiğimiz, NATO standartlarına uygun platform geliştirme tecrübemizi dost ve müttefik bir ülke olan Portekiz'e aktarmaktan gurur duyuyoruz. Planlı ve hızlı bir inşa süreciyle gemilerimizi 2027 yılında denize indirmeyi, 2028 yılında ise Portekiz Deniz Kuvvetleri'ne teslim etmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gemiler 20 adede kadar hafif taktik zırhlı araç taşıyabilecek"

Güleryüz, "Türkiye'nin askeri deniz mühendisliğinde geldiği seviyeyi gösterme açısından önemli bir proje olarak kabul edilen, Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemileri, modüler bir tasarım içeriyor. Gemiler, lojistik destek sağlama, denizde akaryakıt ve kargo transferi yapmasının yanı sıra, zırhlı araç taşıma kapasitesi ile müşterek güç aktarımı, amfibi harekat maksatlı da görev alabilecek. Gemiler 20 adede kadar hafif taktik zırhlı araç taşıyabilecek. Gemiler, modüler, özgün ve çok yönlü tasarımları sayesinde, kriz zamanlarında; insani yardım, arama kurtarma, hastane gibi görevleri de yerine getirecek. Entegre haberleşme sistemi ile donatılmış bu gemiler komuta ve kontrol kabiliyetlerine de sahip olacaklar" dedi.

Zırhlı araç taşıyacak, denizde ikmal yapacak

137 metre uzunluğa, 11 bin ton deplasmana, 18+ knot azami sürate sahip olacak gemiler, 30 gün boyunca kesintisiz denizde kalabilecek. Toplamda 100 görev personeline ilave olarak 100 hariçten kişi barındırma kapasitesine sahip gemilerde, 20 adede kadar hafif taktik zırhlı araçları taşınabilecek. Ağırlıklı olarak hava savunma harbi olmak üzere, tüm temel harp nevilerine yönelik sensör ve silah sistemleri bünyesinde barındıracak. Gemiler, yakın hava savunma sistemleri, 12.7 mm uzaktan kumandalı silah sistemleri ve chaff -dekoy sistemleri ile donatılacak, çok sayıda ileri sensör ve sistemleri bünyesinde barındıracak. Gemilerde ayrıca Helikopter ve İnsansız Hava Araçları (İHA) için platform ve İHA'lar için hangar da olacak. Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemisi (AOR+), barış ve harp zamanlarında suüstü platformlarına hem katı hem de sıvı yük desteği sağlamak üzere tasarlanmış, çok amaçlı müşterek lojistik destek gemisi olarak öne çıkıyor. - İSTANBUL