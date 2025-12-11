Haberler

Portekiz'de 12 yıl aradan sonra ilk genel grev

Güncelleme:
Portekiz'de 2013 yılından bu yana ilk kez gerçekleştirilen genel grev, ulaşım sektöründe ciddi aksamalara yol açtı. Yaklaşık 1 milyon işçiyi temsil eden sendikalar, hükümetin iş kanunlarındaki değişikliklere karşı grev düzenledi.

Portekiz'in yaklaşık 1 milyon işçiyi temsil eden Portekiz İşçi Genel Konfederasyonu (CGTP) ve İşçi Genel Sendikası (UGT) çağrısıyla merkez sağ azınlık hükümetin iş kanunlarında yapmayı planladığı değişikliklere karşı 24 saat süreyle genel greve gidildi. Ülkede 2013'ten bu yana ilk kez gerçekleştirilen genel grev, ulaşımda ciddi aksamalara yol açtı. Portekiz genelinde tren ve otobüs seferleri asgari seviyeye çekildi. Lizbon Metrosu, seferlerin dün yerel saatle 23.00'te askıya alındığını, cuma sabahı yeniden başlayacağını duyurdu. Lizbon Uluslararası Havalimanında pilotlar, kabin ve bagaj görevlilerinin iş bırakması nedeniyle onlarca uçuş iptal edildi. Portekiz'in ulusal havayolu şirketi TAP Air Portugal, yasal olarak gerekli olan minimum hizmet seviyesine uygun olarak tarifeli 283 uçuşundan yalnızca 63'ünü gerçekleştirdi. Çöp toplama da dahil olmak üzere kamu hizmetlerinde de aksamalar meydana geldi.

Hükümet ile işçiler arasındaki anlaşmazlık

Sendikalar, hükümetin yapmak istediği değişikliklerin işçileri haklarından mahrum bırakacağını belirtirken, hükümet ise 100'den fazla maddenin yer aldığı çalışma reformunun verimliliği artırmayı ve ekonomik büyümeyi teşvik etmeyi amaçladığını savunuyor. Önerilen değişiklikler arasında şirketlerin çalışanlarını işten çıkarmasının kolaylaştırılması, haksız yere işten çıkarılan çalışanların işe iade edilme zorunluluğunun kaldırılması ve annelerin süresiz süt izninin 2 yılla sınırlandırılması yer alıyor.

Henüz meclise sunulmayan yasa tasarısının, aşırı sağcı Chega partisinin desteğiyle kabul edilmesi bekleniyor. - LİZBON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
