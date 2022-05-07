POLSEMDER Bitlis Şubesi açıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

POLSEMDER Bitlis Şubesi açıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
POLSEMDER Bitlis Şubesi açıldı

Polis Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin (POLSEMDER) Bitlis Şubesi açıldı.

BİTLİS (İHA) - Polis Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin (POLSEMDER) Bitlis Şubesi açıldı.

Hüseyin Aras Arslan başkanlığında açılan POLSEMDER Bitlis Şubesi açılış vesilesiyle yemek programı organize etti.

Bitlis Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, Tatvan ilçe Emniyet Müdürü Kubilay Taşkın, şehit yakınları ve dernek üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen programda şehit yakınlarına çiçek takdiminde bulunuldu.

Program çerçevesinde derneğin yol haritası, proje ve hedefleri ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. - BİTLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bitlis, Polis, Şehit, Gazi, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title