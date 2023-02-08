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Polonyalı arama-kurtarma ekibi enkaz altından 14 kişiyi kurtardı

Yerel Haberler

Polonyalı arama-kurtarma ekibi enkaz altından 14 kişiyi kurtardı

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Türkiye'ye gelen Polonyalı ekip, şu ana kadar 14 kişiyi enkaz altından sağ olarak çıkardı.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Türkiye'ye gelen Polonyalı ekip, şu ana kadar 14 kişiyi enkaz altından sağ olarak çıkardı. Dondurucu hava koşullarına rağmen zamanla yarışan Polonyalı ekibin, bir erkek çocuğu ile yaşlı bir kadını enkaz altından çıkardığı anlar kameralara yansıdı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ilde hissedilen yıkıcı depremin ardından Türkiye'nin uluslararası yardım çağrısı üzerine Türkiye'ye gelen Polonyalı arama-kurtarma ekibinin çalışmaları devam ediyor. Adıyaman'ın Besni ilçesinde görev yapan HUSAR adlı özel eğitimli itfaiyecilerden oluşan 76 kişilik ekip, 5 paramedik şimdiye kadar 14 kişiyi canlı olarak enkaz altından çıkardı. 8 arama-kurtarma köpeği ve beraberinde 20 ton araç-gereçle çalışmalarını sürdüren Polonyalı ekibin zamanla yarışı da sürüyor. Her geçen saniye enkaz altındakilerin aleyhine işlerken, dondurucu hava koşulları da arama-kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor.

Polonyalı ekibin komutanı Andrzej Bartkowiak bugüne kadarki en zor arama-kurtarma çalışmalarından birini gerçekleştirdiklerini, ancak enkaz altında kalanları canlı çıkarmak için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi. Son olarak sabaha karşı enkaz altından bir genç kız ile 4 kişilik aileyi kurtaran Polonyalı ekibin bir erkek çocuğu ile yaşlı bir kadını enkazdan çıkardığı anlar kameralara yansıdı. - ADIYAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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