Polonya'ya seyahatlerde aşı ve test zorunluluğu kaldırıldı - Haberler

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Polonya'ya seyahatlerde aşı ve test zorunluluğu kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Polonya'ya seyahatlerde aşı ve test zorunluluğu kaldırıldı

Korona virüs tedbirlerinin gevşetilmesine ilişkin alınan kararlar kapsamında Polonya, ülkeye girişlerde istenen aşı kartı ve PCR testi ibraz etme zorunluluğunı kaldırdı.

Korona virüs tedbirlerinin gevşetilmesine ilişkin alınan kararlar kapsamında Polonya, ülkeye girişlerde istenen aşı kartı ve PCR testi ibraz etme zorunluluğunı kaldırdı.

Covid-19 tedbirleri kapsamında ülkeye girişlerde uygulanan aşı ve PCR testi zorunluluğu uygulamasını kaldıran ülkelere Polonya da dahil oldu. Alınan kararla yolcular, aşı ve PCR testi ibraz etmeden bu ülkeye giriş yapabilecek. Konuya ilişkin Türk Hava Yolları (THY), Polonya'ya seyahat edecek yolcuları resmi sosyal medya hesabından paylaştığı duyuruyla bilgilendirerek, "Polonya'ya seyahat edecek olan yolcularımızın dikkatine; Polonya'da uygulanan Covid-19 tedbirleri sona ermiştir. Polonya'ya girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Koronavirüs, PCR Testi, Polonya, Yerel, Haberler

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