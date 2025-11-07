Haberler

Polonya ve Romanya, Türk Yapımı MEROPS Sistemlerini Konuşlandırıyor

Güncelleme:
Polonya ve Romanya, Rusya'dan gelen tehditler karşısında hava savunmasını güçlendirmek için Türk yapımı MEROPS karşı-dron sistemlerini konuşlandıracak. Sistem, İHA'ları düşük maliyetle tespit edip etkisiz hale getiriyor.

Polonya ve Romanya, Rusya'dan gelen tehditler karşısında hava savunmasını güçlendirmek için Türk yapımı MEROPS karşı-dron sistemlerini konuşlandıracak. Söz konusu sistem F-35 uçağının uçuşundan çok daha düşük maliyetle insansız hava araçlarını (İHA) tespit edip etkisiz hale getiriyor.

ABD merkezli haber ajansı Associated Press (AP), Polonya ve Romanya'nın Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'dan gelen tehditler karşısında savunmasını güçlendirmek için Türk yapımı MEROPS karşı-dron sistemlerini konuşlandıracağını bildirdi. AP'ye konuşan NATO Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlığı Operasyonlardan Sorumlu Kurmay Başkan Yardımcısı Albay Mark McLellan Merops karşı-dron sistemlerinin kendilerine İHA'ları son derece hassas bir şekilde tespit etme yeteneği kazandırdığını söyledi. Albay Mark McLellan "Merops, F-35 uçağını havalandırarak roketle söz konusu İHA'yı vurmak yerine, çok daha düşük bir maliyetle onları tespit edip etkisiz hale getirebiliyor" şeklinde konuştu.

Türk savuma sanayi şirketi ASELSAN tarafından üretilen Merops İHA tespit ve imha sistemi olup, İHA'ları yüksek hassasiyetle tespit edebiliyor ve konum bilgilerini diğer kara ve hava birimlerine aktararak düşürülmelerine imkan sağlıyor. Merops karşı-dron sistemleri Polonya ve Romanya'nın yanı sıra Danimarka'da da kullanılacak.

Polonya ve Romanya hava sahası geçtiğimiz Eylül ayında Rus İHA'ları tarafından ihlal edilmiş, Polonya 21 Rus İHA'sını düşürdüğünü açıklamıştı. Öte yandan Polonya, Avrupa Birliği'nin geliştireceği "dron duvarını" beklemeden 2026 yılının ikinci çeyreğinde Hornet-Polskie Drony şirketi aracılığıyla dron üretimine başlayacağını duyurdu. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
