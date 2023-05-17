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Polonya Merkez Bankası, yüksek enflasyon için Rusya'yı suçladı

Polonya Merkez Bankası, yüksek enflasyon için Rusya'yı suçladı

Yerel Haberler

Polonya Merkez Bankası, ülkedeki yüksek enflasyon için Rusya'yı ve Covid-19 salgınını suçladı.

Polonya Merkez Bankası, ülkedeki yüksek enflasyon için Rusya'yı ve Covid-19 salgınını suçladı.

Polonya Merkez Bankası, binanın dış cephesine astığı afişte ülkedeki yüksek enflasyonun nedeninin Ukrayna'da savaş başlatan Rusya ve Covid-19 salgını olduğunu belirtti. Afişte ayrıca Merkez Bankası'nı ve hükümeti enflasyonun sorumlusu olarak göstermenin bir Kremlin söylemi olduğu ifadelerine yer verildi.

Polonya Merkez Bankası Başkanı Adam Glapinski Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, Nisan ayı enflasyon oranını yüzde 14.7 olarak açıklamıştı. Glapinski konuşmasında "Eğer birisi yüksek enflasyonu protesto etmek istiyorsa Rusya Büyükelçiliği'nin önüne gitsin, eğer pandeminin Çin'de doğduğunu düşünüyorsa Çin büyükelçiliğinin önüne gitsin" ifadelerini kullanmıştı. Glapinski, enflasyondaki artışın Polonya Merkez Bankası'nın yanlış politikalarından kaynaklandığı iddialarını ise saçmalık olarak nitelendirmişti. - VARŞOVA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Merkez Bankası Polonya Rusya Yerel Haberler

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