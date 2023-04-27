Polonya'daki bir ormanda askeri teçhizat kalıntıları bulundu

Polonya'nın Bydgoszcz kenti yakınlarındaki bir ormanda askeri teçhizat kalıntıları bulundu. Polonya medyası, üzerinde Rusça yazıların yer aldığı kalıntıların havadan karaya bir füze olduğunu iddia ederken, polis bölgeyi kordon altına alarak inceleme başlattı.

Polonya'nın Kuyavya-Pomeranya Voyvodalığı'ndaki Bydgoszcz kentine 15 kilometre mesafedeki Zamosc köyündeki bir ormanda askeri teçhizat kalıntılarına rastlandı. Bölge polis ve jandarma tarafından kordon altına alındı. Polonya Adalet Bakanı ve Genel Savcı Zbigniew Ziobro yaptığı açıklamada, Gdansk Bölge Savcılığı'nın konuya ilişkin soruşturma başlattığını bildirdi. Ziobro, savcıların yanı sıra askeri uzmanlar, polis, jandarma ve Polonya Askeri İstihbarat Teşkilatı (SKW) görevlilerinin olay yerinde inceleme yaptığını aktardı.

Polonya Milli Savunma Bakanlığı da "tanımlanamayan bir askeri nesneye ilişkin kalıntıların" bulunduğunu belirtirken, bölge sakinlerini tehdit eden bir durumun olmadığını duyurdu.

Kalıntıların füzeye ait olduğu iddiası

Polonya medyası ise yetkililerin başlangıçta insansız hava aracına ait olduğu zannedilen kalıntıların daha sonra üzerinde Rusça yazıların bulunduğu havadan karaya bir füze olabileceğini düşündüklerini iddia etti. Başlığı bulunmayan füzenin cephane yüklü olup olmadığı, patlayıp patlamadığının ise henüz bilinmediği ileri sürüldü. Görevlilerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. - VARŞOVA