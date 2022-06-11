Polisten yürek ısıtan davranış: Özel genç polis üniforması giyip emniyeti gezdi - Haberler

Polisten yürek ısıtan davranış: Özel genç polis üniforması giyip emniyeti gezdi

DÜZCE - Düzce'de 16 yaşındaki özel genci, Emniyet Müdürlüğünde ağırlayan Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve polisler, gence polis üniforması giydirerek birimlerini gezdirdiler. Polislerin de yakından ilgilendiği genç, polislere olan sevgisi bir kat daha arttı.

Düzce'de yaşayan ve Endoktrin hastası olan 16 Yaşındaki Beratiye Gülaçtı, televizyonda yayınlan polislik mesleğini anlatan dizi ile birlikte polislere karşı sevgisi başladı. Beratiye Gülaçtı'nın polislere karşı sevgisini öğrenen Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve müdür yardımcıları, özel genç için harekete geçti. Beratiye'yi Emniyet Müdürlüğünde ağırlayan Mehmet Ali Akkaplan, müdür yardımcıları ve polisler daha sonra özel gence hazırladıkları polis üniformasını verdiler. Polis kıyafetini giyen Gülaçtı büyük mutluluk yaşarken, sürprizlerde bitmedi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler daha sonra Beratiye Gülaçtı ile birlikte müdürlüğün birimlerini gezdiler. Şubede görevli polislerin yakın ilgi gösterdiği gencin, mutluluğu yüzüne de yansırken, polis abi ve ablalarıyla bir süre sohbet etti.

Ziyaretin sonunda konuşan Gülaçtı; "16 yaşındayım. Polisleri çok seviyorum. Polis aşkı merkezden geliyor. Arka sokaklardaki Hüsnü sesimi duyuyorsan lütfen bana ulaş. Ben seninle konuşmak tanışmak istiyorum. Polisliği çok sevdim. Artık polis oldum Hüsnü Komiserin yanına gitmek istiyorum. Polisler vatandaşları koruyor" dedi.

Ziyaretin sonunda ise emniyet müdür yardımcısı Ömer Arslan ve şube müdürleriyle birlikte fotoğraf çektiren Beratiye Gülaçtı daha sonra Emniyet Müdürlüğü'nden ayrıldı.