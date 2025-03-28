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Polisten Sağlık Personeline Adli Vaka Eğitimi

Polisten Sağlık Personeline Adli Vaka Eğitimi
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Afyonkarahisar'da polis tarafından acil sağlık hizmetleri personellerine yönelik 'Adli Vakalarda Maddi Delillere Yaklaşım Eğitimi' verildi. 114 sağlık çalışanı eğitimi başarıyla tamamladı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından acil sağlık hizmetleri personellerine 'Adli Vakalarda Maddi Delillere Yaklaşım Eğitimi' verildi.

Eğitim çalışmasıyla ilgili Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, eğitimin 114 sağlık çalışanına verildiği kaydedildi. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce, 1 haftalık süre içerisinde acil sağlık hizmetlerinde görev yapan doktor, ATT, paramedik ve sürücülere yönelik olarak 'Adli Vakalarda Maddi Delillere Yaklaşım Eğitimi' verilmiştir. Eğitime katılım sağlayan 114 personel eğitimi başarı ile tamamlamıştır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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